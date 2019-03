Josep Lluis Trapero ha sido un testigo hábil, si bien ha acabado reconociendo lo que la Fiscalía quería oír. El major de los Mossos d'Esquadra ha admitido este jueves ante el Tribunal Supremo, en el marco del juicio al procés catalán, que advirtió al entonces conseller del ramo, Joaquim Forn, y al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de los "problemas de orden público" que podrían darse en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Habría problemas, alertó, ya que coincidirían "dos millones de personas con intención de hacer algo", y unos 15.000 policías con el mandato judicial de impedir la votación.

Sobre la actuación el 1-O: "¿Que nos hubiese gustado tener más resultados? Sí. Hubo los que pudimos hacer entre todos"

Sí ha defendido a capa y espada la labor de los mossos, que cooperaron con la Policía Nacional y la Guardia Civil para intentar impedir el referéndum, y ha reconocido que se sintió "incómodo" con la hoja de ruta independentista, así como con las "irresponsables" declaraciones de Forn sobre cómo los Mossos permitirían votar. "Dio una imagen que creo que estamos pagando". "[El dispositivo] No tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales y de la Fiscalía. ¿Que nos hubiese gustado tener más resultados? Sí. Hubo los que pudimos hacer entre todos", sentenciaba.

Sin embargo, la mayor sorpresa que dejaba su interrogatorio llegaba con las preguntas de las defensas, cuando el exjefe de la policía catalana reconoció que dos días antes de la declaración de independencia (DUI) ya tenían preparado un dispositivo para detener a Puigdemont y los consellers. Según su relato, él mismo llamó por teléfono al fiscal superior de Catalunya y al presidente del Tribunal Superior de Justicia el 27 de septiembre, cuando el Parlament proclamó la independencia, para comunicar su disposición a actuar bajo su mando de requerirse este operativo.



La torpeza de Vox y el enfado del fiscal Zaragoza

La torpeza de la acusación popular de Vox en el interrogatorio al testigo, al no preguntar por las reuniones de Trapero con Puigdemont y Forn (26 de septiembre y la Junta de Seguridad del 28 de septiembre), ha llevado a la Sala de Lo Penal a acotar las preguntas, ya que la Fiscalía no había pedido la comparecencia del major de los Mossos: Javier Ortega Smith, número dos del partido ultraderechista preguntaba primero, pero también fijaba el marco en el que interrogarle. No obstante, el representante del Ministerio Público Javier Zaragoza ha logrado arrancarle esta respuesta a Trapero, importante para respaldar su tesis de que el Govern permitió el 1-O a sabiendas de que podría haber violencia.

El fiscal, que horas antes había perdido los papeles con Trapero, intentó burlar hasta en cuatro ocasiones las indicaciones de Manuel Marchena, presidente de la Sala, que ha acabado por dar por finalizada su intervención en su último intento.

A su vez, en lo que respecta a la protesta del 20 de septiembre de 2017, ante la consellería de Economía de la Generalitat, Trapero ha asegurado ante preguntas de Vox que los únicos ejemplos de lo que Ortega Smith ha mencionado como "hechos violentos" en esta jornada fueron "algún lanzamiento de alguna botella, algún empujón" y "lo de los coches", en referencia a los vehículos dañados durante la protesta. Sobre la secretaria judicial Montserrat del Toro, que permaneció varias horas en la consellería, sin poder salir, Trapero ha asegurado que su oferta para que abandonase el edificio por la puerta principal era "segura", aunque ella no lo interpretase de este modo y optase por salir por una azotea.

