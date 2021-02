Unidas Podemos insiste en aprobar ya la ley 'trans' y el PSOE rechaza el borrador y dice que queda "mucho por discutir"

No hay acuerdo ni en el contenido ni en los tiempos para su aprobación. Las posturas de PSOE y Unidas Podemos sobre la denominada ley 'trans' siguen siendo abiertamente contrapuestas y se atisba difícil un acuerdo.

Así, en la Ejecutiva Federal del PSOE de este lunes se ratificó la oposición al borrador elaborado por el Ministerio de Igualdad; y la formación morada a través de su portavoz, Isa Serra, reiteró que que no se puede retrasar más la aprobación de esta ley.

Una parte de la reunión interna de este lunes de la dirección del PSOE que presidió Pedro Sánchez estuvo destinada a debatir sobre el borrador de la ley 'trans' presentado por el Ministerio de Igualdad, donde quedó de manifiesto el rechazo socialista a este texto.

Tanto la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad, Mónica Silvana; como la secretaria de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reiteraron que el borrador contiene conceptos inasumibles y con poco encaje en la Constitución española, además de reiterar el rechazo a que se puede elegir género sin más que la mera voluntad o el capricho, como dijo Calvo recientemente.

La postura de los socialistas se alinea con las posturas que defienden la mayoría de los colectivos feministas e importantes históricas del feminismo, así como con el proyecto presentado por los socialistas en el 2007 que, según dijo, en nada se parece al borrador del Ministerio de Igualdad. "El informe de la ponencia tiene tres artículos, el borrador que presentamos tenía 39 artículos más otras tantas disposiciones adicionales", explicó.

En este sentido, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dijo que la intención del PSOE es hacer un reconocimiento a la dignidad de las personas, del trato que merecen y avanzar en derechos para todos, "pero sin negar las políticas de lucha por la igualdad, sin afectar a otros colectivos a los que aún les queda mucho por lograr la plena igualdad". Y añadió más para dejarlo más claro. "La batalla por la igualdad no se puede hacer siempre contra las mujeres".

Ábalos: "La batalla por la igualdad no se puede hacer siempre contra las mujeres"

Ábalos, además, indicó que se tiene que hacer un texto riguroso y plenamente constitucional, y recordó que el PP tiene la costumbre de recurrir al alto tribunal "siempre que los socialistas hacen una nueva ley para el avance de los derechos de las personas", dijo.

No obstante, el "número tres" del PSOE hizo un llamamiento al entendimiento y a la no confrontación. "Es un tema delicado y sensible y no atajarlo en sus justos términos puede afectar otros debates, como la igualdad de las mujeres, los vientres de alquiler o cualquier otro tema que se puede suscitar a raíz de no encajar con rigor este proyecto", dijo.

Por ello, Ábalos indicó que la propuesta del Ministerio de Igualdad "es de momento un borrador y queda mucho por discutir, aunque espero que al final se pueda plantear una propuesta rigurosa en la que el PSOE y Unidas Podemos puedan ver reflejadas sus sensibilidades, así como que el colectivo feminista lo entienda como un avance del derecho de las personas en materia de igualdad", añadió.

Podemos pide al PSOE coherencia y lealtad al acuerdo

En Unidas Podemos siguen pidiendo que los trámites en los diferentes órganos y ministerios del Gobierno para validar la ley 'trans' no retrasen su llegada al Consejo de Ministros. La portavoz del partido Isa Serra se pronunció este lunes en este sentido y alertó de que "en la consolidación de derechos de las personas trans ya vamos tarde en este país; si hay retraso de parte del Gobierno es una respuesta que debe responder la otra parte del Gobierno".

Desde el principio, tanto el Ministerio de Igualdad como la formación morada se han remitido a los dos "compromisos" que interpelan de forma directa al PSOE en este asunto: el acuerdo de coalición, por un lado, y el borrador con el que la Comisión de Igualdad del Congreso trabajó hace dos legislaturas y que contiene la autodeterminación de género (respaldado y firmado por los socialistas), por otro.

Según apuntó Serra, para Unidas Podemos "no hay ninguna duda" de que la norma saldrá adelante, precisamente porque, recordó, es uno de los acuerdos firmados entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, además de que "cuenta con un amplísimo consenso". Sin embargo, la portavoz destacó la "incoherencia" que a su juicio supone que formaciones que apoyaron el desarrollo de leyes 'trans' tanto en la Cámara Baja como en los Parlamentos autonómicos no respalden la norma que quiere impulsar el ministerio dirigido por Irene Montero (en clara referencia al PSOE, pero también al PP y a Ciudadanos).

Unidas Podemos recuerda que el PSOE dio apoyo a leyes trans en 10 comunidades autónomas y también en el Congreso

Serra recordó que estos partidos "ya dieron su apoyo a estos cambios" hasta en 10 comunidades autónomas, entre las que se incluye la Comunidad de Madrid, que dio luz verde a su Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación en 2016 (con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, que se abstuvo). La portavoz comparó la oposición que está teniendo la ley trans a la que tuvo la ley de matrimonio igualitario que se aprobó en España en 2005.

"El matrimonio igualitario también tuvo una enorme reacción y respuesta; frente a las dudas y reacciones que está recibiendo la ley 'trans', es evidente que esta ley será una victoria y un importante avance para reconocer los derechos de las personas trans", aseguró.

Sobre aquellos colectivos feministas que ponen en duda la norma, Serra reivindicó el feminismo "que combata el racismo, la homofobia y la transfobia". "El feminismo tiene que defender el conjunto de los derechos", zanjó.