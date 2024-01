Urtasun creará una Dirección General de Derechos Culturales contra la censura

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ha anunciado este lunes la creación de una Dirección General de Derechos Culturales para luchar contra la censura. También se ha comprometido a prestar "más atención" a las medidas fiscales del Estatuto del Artista y a crear "espacios de diálogo e intercambio para superar un marco colonial anclado" en los museos nacionales.

Así lo ha dicho el propio Urtasun durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Cultura del Congreso, donde ha desarrollado las líneas de trabajo de su ministerio para esta legislatura.

"Queremos hacer de los derechos culturales un nuevo marco desde el que diseñar las políticas públicas como marcan las políticas públicas culturales en Europa hoy. Un enfoque que nos permitirá abordar asuntos pendientes de la política cultural en nuestro país", ha explicado el ministro de Cultura.

Un plan que se "sostendrá" en varios ejes: la adopción de una "postura firme contra cualquier forma de censura"; poner atención a la promoción de "condiciones dignas para el trabajo cultural"; dar "garantía a que todos los ciudadanos, independientemente de su origen tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades culturales", así como "interconectar" educación y cultura.

"Se trata por lo tanto de desarrollar acciones concretas y medidas específicas que generen las mejores condiciones posibles para que los proyectos culturales puedan desarrollarse y para que la ciudadanía pueda disfrutar de una vida cultural plena, cuyo ejercicio no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa", ha añadido Urtasun.

Unas palabras que ha acompañado también de una denuncia: "La creación y producción cultural sufre un momento histórico de cambio en el que la censura y la injerencia política ganan terreno en la gestión cultural pública (..) Esta Dirección acompañará a cualquier creador, autor o colectivo cuya actividad haya sido borrada o censurada del espacio público".

Entre los retos que Urtasun ha señalado está también el establecimiento de "espacios de diálogo e intercambio" que permitan "superar un marco colonial anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico".

Medidas que "se traducen en un proceso de revisión" de las colecciones de museos estatales, Urtasun ha puntualizado que esta revisión ya está activa en el Museo Nacional de Antropología o Museo de América, donde, según sus palabras, "se trabaja en visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos".

Enfrentamiento con Vox

En este punto, Urtasun se ha enzarzado con el representante de Vox, Joaquín Robles, quien ha acusado al ministro de Cultura de "hispanófobo". "Usted ha interiorizado de un modo evidente parte de esa leyenda negra que compara el Imperio Español con el Congo Belga. Nos acusan de censura ustedes, que son los campeones de la censura, la izquierda woke, la campeona de la censura. Aquí cada vez que alguien se sale de su ideología, se le considera un apestado. Y si se le ocurre declarar su simpatía por Vox, directamente está perdido, no lo contratan en ninguna parte", ha comentado el diputado de Vox.

Urtasun ha dicho sentirse "francamente preocupado por el ascenso de fuerzas" como la liderada por Santiago Abascal y que va a estar "enfrente" de sus actuaciones en el sector. "Me van a tener enfrente. Defender la cultura española en estos momentos es defenderla de ustedes, que son actualmente el principal problema que tenemos en materia del regreso de la censura en España", ha remarcado el ministro tras las palabras del representante de la ultraderecha.

Borja Sémper, portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, ha replicado a Urtasun respecto a sus actuaciones contra la "censura", recordando otros casos en los que se ha producido con dirigentes de izquierdas. "¿La censura también ocurre cuando Podemos y Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao piden censurar a C. Tangana por sus letras? ¿O cuando la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau censuró un cartel del torero Morante de la Puebla?", ha cuestionado.

'Altsasu' y el caso de Itziar Ituño

Urtasun también ha calificado como "fuera de lugar" la manifestación convocada por Vox frente al Teatro de La Abadía por la obra Altsasu, trasladando todo su apoyo al director del centro, Juan Mayorga. Y, al mismo tiempo, ha hablado sobre la retirada de campañas publicitarias a la actriz Itziar Ituño tras su participación en una manifestación a favor de presos de la banda ETA.

"También traslado todo mi apoyo, lo quiero decir como ministro de Cultura. Eran patrocinios privados, es verdad, no eran patrocinios públicos, pero creo que nadie debe ser penalizado por sus ideas y por lo tanto quiero solidarizarme con ella: no es de recibo lo que está viviendo", ha apuntado.

La tauromaquia

La diputada del Grupo Popular, Sol Cruz-Guzmán, ha sacado a debate la postura del ministro respecto a los toros, pidiendo "libertad" para los amantes de la tauromaquia. La diputada 'popular' entiende que Cultura está quitando "reconocimiento" a la disciplina. "Acérquese a conocer nuestro ecosistema único en el mundo y abandone su animalismo de sofá de diseño", ha criticado.

Urtasun se ha defendido recordando que todavía no ha hecho "ningún anuncio" respecto a este sector. "La única cosa que he dicho es reiterar mi posición. Pero sí puedo decirle, y esto ya me lo he encontrado, es que el gasto público del Ministerio de Cultura en Tauromaquia es prácticamente inexistente, muy, muy bajo. Y esto ha sido así incluso con las administraciones del Partido Popular", ha reiterado.

También ha añadido que los datos obtenidos de los jóvenes aficionados que han hecho uso del bono cultural para los toros "también son mínimos".

Por otra parte, en el ámbito legislativo, Urtasun ha anunciado que se abordará una nueva Ley de Patrimonio; se desarrollará la Ley del Inaem y la reforma de la Ley del Cine. Esta ley, ha adelantado, se publicará en las próximas semanas con el objetivo de que culmine su última fase del debate parlamentario.

El titular de Cultura ha apuntado que se creará un Plan de Igualdad para la Cultura, así como se potenciará el ya existente Observatorio de la igualdad en la cultura.

Asimismo, Urtasun ha señalado a la necesidad "urgente de proteger también dos lenguas minoritarias", el aragonés y el asturiano, lenguas que no son cooficiales pero que "están reconocidas por sus estatutos de autonomía y deben ser protegidas".

Por otro lado, durante su intervención ha dicho que se pondrá en marcha una Bienal de Cultura de Futuro Climático, así como activarán un programa de acción cultural también en barrios y en zonas desfavorecidas de España para "garantizar la distribución equitativa de recursos" y el acceso "en todo el territorio tanto al disfrute como a la creación y producción cultural".