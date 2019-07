Ciudadanos ha convocado un consejo general para el día 29 de junio en el que los 'naranjas' harán "una valoración del cierre del curso" y también "una reforma de los estatutos", anunciada formalmente este lunes por el secretario general del partido, José Manuel Villegas, en rueda de prensa tras el Comité Permanente. La noticia llega tras unas semanas convulsas en el seno del partido, en el que se han ido sucediendo las dimisiones —Toni Roldán, Xavier Pericay y Javier Nart, entre otros cargos— cuyo detonante ha sido la estrategia política iniciada por Albert Rivera de disputarle la hegemonía de la derecha a Partido Popular y el veto a Pedro Sánchez.



El número dos de Cs ha justificado este movimiento después de los procesos electorales, en los que el partido ha crecido sustancialmente en número de escaños y concejalías. "Ante este crecimiento, los órganos de partido se tienen que adaptar en número de cargos y responsabilidades. Se reformarán los estatutos en la línea de ampliar cargos de la ejecutiva. De los 40 actuales hasta 50".

El vicepresidente económico de Renovar Europa, Luis Garicano, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, o el diputado Francisco de la Torre, expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, forman parte de esas voces críticas que continúan en la Ejecutiva y cuyo cargo podría peligrar. Sin embargo, Villegas ha asegurado que en el consejo "se va a aprobar la ampliación" y ha recordado que, como mandan los estatutos "los ceses no se votan y no son objeto del organismo". La potestad para decidir quien se va es exclusiva de Albert Rivera.

"Esa va a ser la única reforma de calado de los estatutos, no sé si va a haber algún retoque formal pero no me consta ninguno", ha señalado el secretario general de Cs tras ser preguntado sobre si se producirán más cambios en la Ejecutiva, en relación a posibles sanciones a los críticos por no cumplir artículo 10 de los estatutos que demanda a los cargos públicos de la formación "mantener una perfecta honradez y probidad en su conducta".

Rivera necesita un 'núcleo duro' fuerte ante los críticos que, tras la dimisión de Toni Roldán, han puesto en jaque al partido. Al día siguiente de la renuncia, el presidente de Cs anunció la incorporación de uno de sus fichajes estrella, Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola a nivel mundial. Esta decisión fue ratificada por la dirección y el diputado cada vez goza de más galones dentro del partido. Su último gesto fue afiliarse a Cs —concurrió de número dos por Madrid como independiente—para demostrar su compromiso.

Otros perfiles que se podrían incorporar a la misma son los diputados Edmundo Bal y Joan Mesquida, dos fichajes para las elecciones generales del 28 de abril. Ambos gozan de la máxima confianza y lealtad al presidente de Ciudadanos.