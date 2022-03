Yolanda Díaz advierte de que una bajada generalizada de impuestos afectaría a los servicios públicos o elevaría la deuda

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no está convencida con la propuesta del PP de acometer una bajada generalizada de impuestos para tratar de contener la escalada de precios provocada, entre otros factores, por la guerra de Ucrania.

Díaz ha advertido de que "una bajada generalizada de los impuestos en un contexto de guerra y de crisis económica y social es inadecuada. O el PP está planteando demediar los servicios públicos o vamos camino del incremento del déficit y de la deuda públicas, que es algo que ellos critican".

La titular de Trabajo se ha manifestado en este sentido este jueves durante una entrevista en RNE, un día después de que el Ejecutivo se reuniera con el Grupo Popular y con otros grupos parlamentarios en el Congreso para abordar la recuperación económica de la crisis provocada por el conflicto en Ucrania.

A su juicio, es positivo que se puedan alcanzar acuerdos entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición, pero, se ha preguntado, "¿lo que importa es el acuerdo por el acuerdo o son las medidas? Yo siempre trabajo sobre documentos y propuestas, y las recetas que quiere aplicar el PP, bajar los impuestos a todo el mundo, son inadecuadas", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que durante la crisis de la pandemia los conservadores "no tuvieron ideas y no acompañaron medidas como los ERTE". "Su recetario económico y social no es el que comparte una agenda progresista. Si el PP entiende que tenemos que mejorar la sanidad y la educación, mejor. Lo que he visto es que Feijóo le ha puesto una alfombra roja a la ultradrecha en Castilla y León", ha añadido.

La vicepresidenta segunda ha defendido medidas concretas como la aplicación de impuesto extraordinario a las grandes empresas eléctricas o congelar la actualización de las rentas del alquiler para que sus precios no se desboquen con la inflación (una medida que puso sobre la mesa la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y que forma parte de la batería de iniciativas que Unidas Podemos ha trasladado al PSOE en el seno del Gobierno para paliar las consecuencias de la crisis).

"Echo de menos en el PP que no ponga la mirada en los beneficios extraordinarios de las grandes empresas cotizadas en bolsa en nuestro país. El año pasado ganaron 64.000 millones. Nuestro espacio lo tiene claro y la Comisión Europea, también: ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas", ha defendido Díaz.