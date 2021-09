Yolanda Díaz afirma que los ERTE se prorrogarán más allá de diciembre

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se prorrogarán más allá del 31 de diciembre de este año y que incorporarán "cambios fuertes".

"Se van a prorrogar con una duración que permita solvencia a las empresas. El 31 de diciembre es una fecha mala porque estamos en Navidades, en la campaña de Navidad. Será una duración muy apegada a lo que necesitan las empresas", ha apuntado Díaz en declaraciones a La Sexta.

Aunque la ministra no ha especificado la fecha hasta la que se extenderán los ERTE, los sindicatos ya han pedido en la mesa de negociación que duren como mínimo hasta el 31 de enero de 2022.

Díaz ha asegurado además que el nuevo esquema incorporará "cambios fuertes": la formación se introducirá de manera relevante para los trabajadores que sigan en ERTE, como ya avanzó el pasado jueves el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, al tiempo que "se modularán las normas para este tramo de salida".

Díaz ha subrayado que la mesa de negociación con los agentes sociales, que se reunió el pasado jueves para empezar a negociar esta prórroga, "fue bien" y que, aunque hay poco tiempo para negociar, espera que se logre un acuerdo con sindicatos y empresarios.

Respecto a la reforma laboral que también se está negociando con los agentes sociales, la vicepresidenta ha dejado claro que antes del 31 de diciembre estará esa "gran reforma", que abordará principalmente la estabilidad en el empleo, la modernización de la negociación colectiva y medidas de flexibilidad interna para mantener las empresas y el empleo. "Vamos a cumplir con el acuerdo de gobierno", ha subrayado.

Que aporten más los que más tienen

Por otro lado, la ministra ha señalado que España tiene que hacer grandes reformas para practicar el principio básico de la justicia fiscal y ha abogado por que "los que más tienen, más aporten".

Preguntada por el anuncio del presidente de EEUU, Joe Biden, sobre su decisión de subir impuestos a las grandes fortunas y rebajarlos a 50 millones de familias de clase media, Díaz ha señalado que lo que plantea es el "camino" también para España.

"Me gustaría que en mi país los que más tienen más aporten"

"No se trata de subir o bajar impuestos, sino de quién los paga", ha insistido la ministra, tras asegurar que en España hay una "enorme" percepción ciudadana de que hay injusticia fiscal y los servicios públicos están siendo sufragados por las clases medias y los trabajadores.

La subida del SMI

Yolanda Díaz también ha remarcado su "satisfacción" por el acuerdo suscrito con los sindicatos para el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), al tiempo que ha recordado que hay reformas de calado pendientes y ha hecho un llamamiento a la patronal española para que se "resitúe" porque "a veces no negociando se pierde".

"No sé si hablo claro, no negociando se pierde. Ustedes saben que la ministra de Trabajo estuvo dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que hoy tenemos. A veces no pactando se pierde", ha argumentado.

Desde el 1 de septiembre el SMI alcanza los 965 euros tras el acuerdo con los sindicatos. Desde la patronal, que se ha descolgado del acuerdo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que se trata de una decisión que "ya estaba tomada", formulada "en clave política y no de un planteamiento serio".

Díaz se muestra convencida de que "la principal herramienta para evitar la pobreza laboral se llama SMI". "He trabajado con discreción y con mucho tesón para que millón y medio de trabajadores, fundamentalmente jóvenes y mujeres, hoy sepan que su vida va a mejorar un poquito más", ha añadido.

De hecho, ha defendido que esta subida va a llegar "a barrios, peluquerías, bares y pequeñas tiendas" y ha ratificado el compromiso de que el Gobierno cumplirá con la promesa de que el SMI alcance el 60% del salario medio "según el mandato de la Carta Social europea".

"Hubo diálogo social", pero "la patronal no negoció"

La ministra de Trabajo ha defendido que en la negociación de la subida del SMI "hubo diálogo social". "Y quiero dar las gracias a todos por estar en las mesas", ha declarado, a quienes firmaron finalmente y a los que no.

Dicho esto y dado que el objetivo del Gobierno es "emprender grandes reformas", Díaz ha manifestado su convicción de que la patronal, "como lo ha hecho siempre", estará "a la altura de las circunstancias". A modo de ejemplo, se ha referido a negociaciones abiertas como la de los ERTE, cuya mesa se reunió, ha subrayado, el pasado jueves.

La patronal "no negoicó", "entraron en la mesa diciendo que querían cero"

También ha indicado que la patronal ya estuvo en otras negociaciones y no siempre acabó suscribiendo los acuerdos. Eso sí, ha reconocido que lo que le "apena", y ha afirmado que así se lo ha trasladado al presidente de los empresarios, es que la patronal "no negoció", sino que "entraron en la mesa diciendo que querían cero y han salido con cero".

"Yo negocio y los sindicatos también. Se va a las mesas sin líneas rojas y sabiendo que se tiene que ceder", ha contrapuesto.

En todo caso, ha insistido en que, de cara a futuras negociaciones, la patronal "estará a la altura" del país. Y a continuación le ha hecho un llamamiento a que se "resitúe", con un aviso: "A veces no negociando se pierde".