Zaplana habla por vez primera tras ser procesado: "No me creía que existieran las cloacas del Estado"

Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro del Gobierno Aznar y portavoz del PP durante la primera oposición al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha reaparecido este domingo en su primera entrevista tras un largo silencio. Diez años en los que ha pasado por prisión durante ocho meses y ha sido puesto en libertad por razones médicas debido a la leucemia que padece.

En una entrevista para el programa Salvados de La Sexta, el que fuera uno de los hombres fuertes de José María Aznar ha dado su versión sobre el caso que lo llevó a prisión incondicional sin fianza en 2018. La Fiscalía pide para él 19 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales y prevaricación administrativa.

Es el resumen del caso Erial, por el que también se le pide una multa de 40 millones de euros tras una larga instrucción que ha durado ocho años y que no ha dudado en criticar. Ha señalado "errores" y ha denunciado un "relato construido" por parte de la Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, según él, "no se le ha permitido desmontar" durante la instrucción.

En un tono tranquilo, sin apenas gesticular, Zaplana ha repasado algunos de los episodios por los que fue copando titulares, sobre todo en su última etapa política: el caso de Terra Mítica, la vinculación de los atentados del 11M con ETA o la presunta corrupción que le ha envuelto a él y a gran parte del PP valenciano.

Zaplana ha negado taxativamente que participara en el amaño de contratos públicos a cambio de comisiones y que tuviera dinero en cuentas o en empresas en el extranjero. "Estoy aquí, delante de usted, sabiendo que esta no es una entrevista fácil ni agradable, que nos conocemos", le ha reconocido a Gonzo para intentar probar que no tiene nada que ocultar y que solo desea "demostrar" su inocencia. Algo que, denuncia, no se le ha permitido durante la investigación al serles denegadas la mayor parte de las diligencias que ha solicitado su defensa.

El expolítico ha insistido en varias ocasiones en que el dinero en el extranjero que se le atribuye no es suyo ni guarda relación él. Sobre la conexión con su presunto testaferro, el uruguayo Fernando Behot, ha sido tajante: "No manejaba ni una ni media" cuanta bancaria suya. De hecho ha criticado que este abogado haya pasado de estar imputado a ser uno de los principales testigos de la Fiscalía.

"Hay un relato construido por la Fiscalía y por la UCO que no me han permitido desmontar", ha asegurado Zaplana. "No soy la primera persona que le pasa", ha añadido, para quejarse del dilatado tiempo de su instrucción, que ha permitido que se instale un mensaje que, lamenta, será muy difícil de eliminar aunque resulte absuelto.

De hecho, el acusado ha afirmado que hay "errores" o fallos que sería muy graves en su investigación, como transcripciones de escuchas telefónicas en la que presuntamente habla de dinero y cuentas en el extranjero. Y ha insinuado que podría ser víctima de una persecución partidista. "No me creía que existieran las cloacas del Estado", ha llegado ha decir en la entrevista, aunque refiriéndose más a otros casos en los que ha estado implicado el excomisario José Manuel Villarejo que al suyo propio.

También ha mantenido su postura sobre el 11M y ha acusado al PSOE de aprovechar aquel momento para "romper con el PP" y con "el pacto antiterrorista" para acercarse a ERC y EH Bildu. "Se empezó a hablar de Otegi como hombre de paz", ha sentenciado.

Afirma no sentirse traicionado por su partido, aunque ha lamentado que se le dejara caer tan fácilmente. "Nadie del PP me visitó en la cárcel. Tampoco tenían por qué hacerlo", ha manifestado. Y sobre su paso por prisión tras serle detectada la leucemia ha criticado la decisión de la jueza y a agradecido a todas las personas que pidieron su salida, incluidos los adversarios políticos como Mónica Oltra, Pablo Iglesias o el mismo Otegi.

"Si me absuelven en el juicio coincidirá con que todo este proceso es brutal", ha resumido. En caso de que le condenen no tiene prensado pedir el indulto porque cree que no habría razones para dárselo.