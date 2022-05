10 cites imprescindibles del Barcelona Poesia

Des que Josep Pedrals i Maria Callís han agafat les regnes del BCN Poesia s'han proposat escampar la poesia arreu de la ciutat i obrir el gènere a tota mena de formats i de veus. Un propòsit que enguany es tradueix amb una edició que dobla el nombre d'activitats respecte a l'anterior, i ofereix de l'11 al 18 de maig una programació amb més de 54 activitats, i més de 130 participants nacionals i internacionals, entre poetes, músics i creadors.

Entre els convocats hi ha: Alice Oswald, Narcís Comadira, Toti Soler,, Pol López, Eva Baltasar, Osías Stutman, Mary Annn Newman, Enric Casasses, Tomomi Adachi, Dolors Miquel, Albert Roig, Marcel·lí Antúnez, Anne-Goaitske Breteler, Pep Tosar, La Ludwig Band, Las víctimas civiles, Núria Martínez-Vernis, Kim Moore, Susanna Rafart, Laia Noguera, Joan Josep Camacho Grau, Xavi Grimau, Irena Visa oTura Sanglas.

"Després de dues edicions passades per aigua, enguany ja sense restriccions podem fer coses per atrapar passavolants, com que no cal un control ferri de qui entra i qui surt per això la idea de dir, va tornem a escampar la poesia per tot arreu, per això també hem programat coses que passin i que no tornin a passar mai més, per això amb la Maria hem posat històries d'improvisacions, jams d'escriptura, slams de traducció... tot un joc de coses que passaran i prou", explica el poeta i comissari del Barcelona Poesia, Josep Pedrals.

Entre les singularitats del festival, hi haurà la possibilitat d'escoltar a Xavier Grimau, que potser fa quinze anys que no recita

Per tot plegat el Barcelona Poesia s'ha consolidat com un festival multidisciplinari que presenta diversos formats com recitals, dansa, il·lustració, vídeo, concerts, sessions Jam d'escriptura poètica, Slam de poesia oral, o taules rodones. I per acabar-ho d'adobar, en moltes ocasions les activitats comptaran amb la participació directa del públic. "A la programació hi ha moltes idees que havíem tingut amb Maria, i vam dir, ja que tenim un pressupost mínimament decent proposem coses a la gent, i hem aconseguit oferir algunes estrenes i xous que potser no es repetiran com el de la Dolors Miquel", afegeix Pedrals. Entre les singularitats del festival, hi haurà la possibilitat d'escoltar a Xavier Grimau, que potser fa quinze anys que no recita.

Per escampar la poesia arreu de la ciutat s'han implicat 20 equipaments, des de la Virreina (on s'hi farà el pregó), la Fundació Tàpies, El Molino, l'Ateneu barcelonès, el MNAC, la Sala Beckett, el TNC, el CCCB, la Casa Elizalde, la Fundació Felícia Fuster, o les Biblioteques Bon Pastor, Francesca Bonnemaison, Mercè Rodoreda i Sant-Gervasi-Joan Maragall, el Parc Pla de Fornells, per només citar-ne alguns. La paraula dita és efímera sí, però de vegades hi ha versos que s'empelten després de ser escoltats i nodreixen l'esperit, així que val la pensa consultar la programació del festival, remenar, triar i perquè no deixar-se sorprendre.

Homenatge a Pau Riba

El festival arrenca amb un homenatge a la figura de Pau Riba, amb un pregó inaugural al balcó del Palau de la Virreina, a càrrec de Núria Martínez Vernis i De Mortimers, el grup que va acompanyar a l’artista. Després del pregó hi haurà una cercavila que anirà recorrent els carrers, des de La Rambla fins al Pati de la Misericòrdia, on tindrà lloc la primera actuació del festival.

Pitarra i el Molino

L’edició d’enguany vol recuperar l’esperit cabareter d’El Molino, per això és l’escenari triat per fer-hi l’espectacle poeticoteatral ‘Serafins’ sobre Serafí Pitarra.

Reivindicació de la contracultura catalana

Un altre dels objectius del festival és reivindicar la contracultura catalana, moviment que va empènyer fort al nostre territori i que va marcar una generació, però del que no se’n parla gaire. Per això, Guim Valls i Enric Casasses llegiran Jordi Pope, una de les veus fonamentals de la contracultura poètica dels anys vuitanta, esdevingut un nom de referència per a la poesia de caire més experimental, al costat de noms com el de Jaume Cisterna o el mateix Casasses.

Recordant a Guillem Viladot

Sobre el poeta visual Guillem Viladot s'ha preparat l'acció poètica Com veuràs hi ha coses molt bones com és natural venint de mi, inspirat en els materials recollits a Lo Pardal, la casa d'Agramunt on va viure el poeta. L'espectacle, proposat per les artistes multidisciplinaris Irene Visa i Anna Dot, consistirà en un escenari en el qual es poliran còdols entre les persones assistents mentre es recuperen fragments del llibre Temps d'estrena, en què l'escriptor narra records de la seva infància a Agramunt.

Poesia i art

L’artista Tura Sanglas ha muntat un projecte expositiu multidisciplinari (escultura, pintura, dibuix, instal·lació) inspirat en Baudelaire i titulat Surts d’una gorga negra o davalles dels astres, que es podrà veure del 20 d’abril al 20 de maig al Centre Cultural La Casa Elizalde. A partir d’aquest muntatge, Sebastià Jovani i Roger Fortea han ideat un assaig performatiu sobre la bellesa, el transformisme i la caducitat. El presentaran el dilluns 16 de maig a les 19 h a La Casa Elizalde

Tàpies. Melancolia

Les poetes, Rosa Font i Susanna Rafart, faran de cicerones per l’exposició Tàpies. Melancolia, a través d’una lectura que ajudarà a entendre la mostra artística, sota la temàtica de la mort, la vellesa o el pas del temps.

Any Ferrater

En la commemoració de l’Any Ferrater, Barcelona Poesia ha programat l’espectacle Vull subornar la joventut, un monòleg interpretat per Pol López amb dramatúrgia d’Andreu Gomila, a partir de textos del mateix Ferrater, una de les figures clau de la literatura catalana del segle XX. La proposta permet acostar-se a la figura de Ferrater, què pensava d’ell, de la poesia, de la seva obra i del seu país. A més, l’espectacle té l’al·licient afegit de celebrar-se en una de les aules de la Universitat de Barcelona on el mateix Ferrater va impartir el seu cèlebre Curs de literatura catalana contemporània. La representació serà el dilluns 16 a les 17h i a les 19h.

Kim Moore

Barcelona Poesia ha entrat a formar part de la xarxa europea de festivals de poesia Versopolis, que dóna l’oportunitat als poetes de mostrar la seva obra en altres indrets. Enguany serà a Barcelona la poeta anglesa Kim Moore, que amb el seu darrer llibre, All the Men I never married, repassa amb fúria, dolor i nostàlgia la mirada femenina a aquest món tan masculinitzat. Com acompanyament, comptarà amb la música de Manu Sabaté.

'El club de res de res' i la salut mental

Fruit de l’interès per evidenciar la necessitat de tractar la gestió de la salut mental seriosament, el Barcelona Poesia, el CCCB (en el marc de l’exposició Francesc Tosquelles. Com una màquina de cosir en un camp de blat), L’Altre Festival - Internacional d’Arts Escèniques i Salut Mental i la Fundació Els Tres Turons s’han aliat per proposar El club de res de res, un espectacle en què, sota la direcció i el guiatge de Berta Giraut, els actors i actrius de la companyia Teatro de Pacotilla (persones amb problemes de salut mental), exploren el llenguatge poètic, la música, el teatre i el cabaret.

Slam de traducció poètica

El festival oferirà dues sessions d’slam de traducció poètica. Això vol dir que dos poetes traduiran un mateix poema davant dels seus autors i el públic, i discutiran entre ells sobre les solucions per les quals han optat. Els traductors rebran el poema per traduir dos dies abans de l’actuació. En la primera sessió hi participaran la poeta irlandesa Alibhe Darcy i la poeta russa Vera Pavlova, i els seus traductors Xènia Dyakonova, Arnau Barios, Miquel Àngel Llauger i Dolors Udina. En la segona sessió hi participaran les poetes Kim Moore i, de nou, Vera Pavlova, amb els traductors Marta Pera, Jordi Fité, Laia Malo i Miquel Cabal Guarro.