La primavera entra amb força als mercats i ens ofereix diversos productes que tot just comencen la temporada, mentre liquidem els darrers de les èpoques més fredes. Per ser més coherents amb el nostre entorn és important consumir productes de temporada i de proximitat, més encara en un moment en què es comença a desdibuixar la temporalitat dels ingredients de les nostres cuines.

Els mercats, les neveres i les dispenses de casa es comencen a omplir de colors i nous vegetals aquest abril. Veiem com arriba la fruita de pinyol i ingredients ben atractius amb colors ben vius, així com verdures més divertides per gaudir de l'arribada de la primavera. Us proposem 10 fruites, verdures i hortalisses de temporada aquest abril.



Cirera

Amb l'arribada d'aquesta estació celebrem també les primeres cireres, una fruita molt atractiva, gràcies a la seva estètica i el seu vermell intens, així com la seva dolçor agradable i la sucositat. Ens aporten nutrients interessants com vitamines, minerals i fibra, a més de tenir poques calories. A Catalunya destaquen les de la Ribera de l'Ebre, del Segrià, de la Terra Alta, del Baix Llobregat i de l'Alt Empordà.

La cirera és una fruita que s'acostuma a menjar crua, sense cap mena de processament. També es pot fer servir per elaborar dolços de tota menta, especialment en pastissos, coques, gelats i sorbets, així com confitada. A la cuina salada també té aplicacions: des de convertir-la en protagonista d'un gaspatxo a afegir-la en una aminada, passant per introduir-la en un guisat.

Cireres, de temporada a l'abril. — Couleur/Pixabay

Mongeta tendra

Després d'un hivern tant benèvol pel que fa a temperatures, en els pròxims dies també començarem a tenir les primeres mongetes tendres de temporada. Aquesta planta de les lleguminoses amb la tavella de la mongetera és un llegum que consumim quan és verd, amb les llavors de dins d'una mida reduïda, que s'acosta així a les verdures.

Després de la quantitat d'aigua (90%), el més destacat és la fibra, i en menor mesura els hidrats de carboni i la proteïna, que li atorguen les llavors. Ens aporta algunes vitamines i minerals com potassi, calci i magnesi. Es poden consumir fredes i fer-ne unes amanides particulars, però el més habitual és menjar-les calentes en diferents plats, molt sovint acompanyades de patates i ceba, per exemple. És important no coure-les en excés per mantenir les seves propietats, així com el seu potent color verd.

Nespra

Si parlem de la fruita de pinyol una de les més destacades de l'inici de la temporada és la nespra. Aquest fruit de llavor de color ataronjat o groguenc, amb pell brillant i compacta, destaca per la seva carnositat respecte d'altres fruites similars. Es caracteritza especialment 2, 3 o 4 llavors grosses que ocupen bona part de la peça.

És remarcable la presència dels sucres fructosa i glucosa, que li donen més aportació calòrica que altres fruites: prop de 100 calories per cada 100 grams. També destaca presència de magnesi i calci, i especialment de potassi, així com la seva riquesa en fibra, així com tanins. I té un efecte antidiarreic i diürètic. Habitualment es consumeix natural i fresca, sense processar, i és important que estigui madura, per evitar que sigui indigesta. També podem elaborar melmelades, confitures, compotes o gelees, així com fer-ne licors.

Espàrrecs de marge

Arribada de la primavera també arriben els espàrrecs, concretament els silvestres, anomenats espàrrecs de marge. Es tracta de la tija tendra de l'esparreguera, un arbust molt comú a les zones de clima temperat. A la cuina s'aprecia especialment les seves puntes i les parts més tendres, però que també podem utilitzar la zona del tronc més dura. Les puntes podem simplement saltar i gaudir, però també en podem fer crema emprant la part més dura.

Són baixos en calories, sense greixos i amb poca sal: i és que el 92% dels espàrrecs es aigua. És una bona font de vitamines, antioxidants i minerals com potassi o sofre. A més de les propietats diürètiques, és ric en fibra saludable, i destaca per la seva clorofil·la, antioxidant i antiinflamatòria, i pel sofre, que augmenta qualitat de cabells, ungles i pell.

Pruna

Tornem a una fruita dolça de pinyol en temporada primerenca com és la pruna, un fruit rodó de color groc o violeta, que també pot ser vermell. La seva polpa és verda, groga o rogenca, segons la varietat, i és ben carnosa. Natural és com la trobem més gustosa, però també es pot assecar per a conservar-la, o fins i tot bullir-la. En podem fer dolços, pastissos, confitures, melmelades i compotes, entre altres.

Les prunes destaquen per la seva quantitat d'aigua, però especialment pels hidrats de carboni, per la qual cosa se'ls atribueix un efecte laxant, també evidentment gràcies de l'alt contingut en fibra. Es tracta de fruites riques en minerals, amb un paper destacat per al potassi, i també posseeixen rellevants antioxidants, beneficioses així per a la nostra salut especialment en aquest sentit.

Patata primerenca

La patata primerenca ja comença a estar també de temporada a Catalunya. El tubercle per excel·lència a casa nostra. És especialment coneguda per la seva quantitat de midó, i destaca per la presència de vitamina C i vitamines del grup B, així com potassi, fòsfor, manganès i ferro, a més d'una font important de carbohidrats. També se li han atribuït propietats per prevenir l'obesitat, el càncer i la diabetis de tipus 2.

A la cuina és extremadament versàtil. Bullida ens quedarà boníssima, però la podem fer de mil i una formes. Fregida amb oli o a la fregidora d'aire en bastonets o daus, estofada amb un guisat, al vapor, rostida al forn… Cremes o parmentiers també són ideals, així com una amanida de patata. Capítol a part mereix la clàssica truita de patates! (amb ceba o sense).



Maduixa

Si bé ja fa setmanes que trobem maduixots, ara arriben ja les millors maduixes de temporada, autèntiques reines de la primavera. La comarca del Maresme és la principal zona productora de maduixes i maduixots, on són especialment apreciades. Soles o amanides, amb nata, en batuts… el millor sol ser consumir-les al natural. Si les volem coure, en podem fer melmelades i confitures.

Aquesta fruita aporta poques calories, unes 40 per cada 100 grams, i destaquen per la seva presència hidrats de carboni, així com la fibra. Les maduixes una gran font de vitamina C, així com vitamines A, B1, B2 i sals minerals. Nutritives, refrescants, diürètiques, depuratives, laxants… Les maduixes són una fruita ideal per al nostre organisme.

Pèsols

Encara podem trobar en bon moment els pèsols, els últims de temporada ja. Com més els hem consumit tradicionalment són bullits, però també els podem saltar en una paella tapada i fer-los amb el vapor, els anomenats pèsols ofegats. Poden ser ingredient principal, fent una crema, amb ceba, cansalada o embotit… però també acompanyament, com en un arròs o unes mandonguilles, etc.

A Catalunya és especialment valorat també el pèsol del Maresme, de la varietat garrofal, i a Europa des de fa més de cinc mil anys. Aquests grans verds i tendres donen unes característiques úniques a aquesta llavor de la planta de la família de les lleguminoses. Destaca per tenir moltes vitamines, que ens ajuden al bon funcionament del sistema nerviós. També ajuda contra el nerviosisme i a favor de la positivitat, segons alguns estudis.

Pèsols en una beina. — Generalitat de Catalunya

Albercoc

Tornem a la fruita de pinyol perquè també trobem de temporada primerenca els albercocs, de pell ataronjada, amb una llavor marronosa a l'interior, amb forma d'ametlla i molt gustosos. La seva pell recorda curiosament al vellut. Destaca l'abundància d'aigua i també la seva aportació en fibra, que millora el trànsit intestinal, així com els beneficis antioxidants gràcies a la provitamina A. El contingut en minerals, en especial el potassi, així com per l'aportació de tanins, són altres dels punts forts.

És boníssima quan la mengem fresca, però també en podem fer melmelades, configures i compotes, o directament conserves en general. En aquest sentit, també són ideals per assecar fent les típiques orellanes, i així poder-ne menjar tot l'any. També cal menjar-los al bon punt de maduració per evitar indigestos. Cuinar-nos en guisats o acompanyant carns greixoses, així com en dolços i postres, són altres bones propostes.

Carxofa

I esgotant la temporada també trobem la carxofa, un vegetal apreciat a casa nostra, i que en gran manera es cultiva a zones costaneres, com al Baix Llobregat, a casa nostra amb la coneguda carxofa del Prat. I també al Delta de l'Ebre, amb la carxofa del Baix Ebre i Montsià. Vitamines, poques calories i propietats diürètiques és el més destacat, sent bona per als problemes digestius i metabòlics. Gràcies a l'aportació en fibra, també per controlar el colesterol gràcies a l'aportació en fibra.

S'utilitza més habitualment el seu cor, però amb una bona cocció també es poden utilitzar les fulles exteriors. La podem fer confitada, a la brasa o al forn, arrebossada, fent xips... o com a protagonista d'una truita! Les cremes de carxofes, les carxofes fregides o un arròs cremós amb aquesta hortalissa tan preuada també són altres opcions de les múltiples que podem trobar per aquest producte també versàtil.