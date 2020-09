107 punts de concentració i un aforament total de 48.000 persones, així serà la mobilització de l'ANC per la Diada

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) assegura estar organitzant la mobilització adaptada a la Covid-19 més gran d'Europa per la Diada Nacional de Catalunya. En una roda de premsa per informar de les mesures sanitàries de l'esdeveniment, la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha assegurat que ja compten amb 107 punts de concentració repartits per tota Catalunya per poder evitar aglomeracions i "complir al màxim el Km 0", és a dir, poder reduir la mobilitat al màxim i manifestar-se prop de casa. En total, tots aquests punts sumen un aforament de 48.000 persones repartides en 82 municipis, i cada concentració compta amb una dimensió diferent en funció de l'espai.

Barcelona suma 10.000 persones d'aforament entre totes les concentracions, mentre Badalona compta amb un punt únic de manifestació de 1.700 persones. Altres concentracions destacades segons l'entitat seran les de Girona, Vic o el Maresme, on es farà una "via catalana" a la N-2 sense agafar-se de mans i sense tallar el trànsit, des del voral o les voreres dels municipis per on passa la via. Per contra, altres concentracions seran molt petites, com ara a Taüll, on es mobilitzaran 12 persones davant l'església de Sant Climent.

Aquest matí, l'entitat ha obert les inscripcions al portal de l'ANC o la web oficial de la Diada, xarxaindependencia.cat, a través de la qual es pot accedir al mapa de punts de mobilització i triar-ne un. Segons Paluzie, enguany l'Assemblea no anava a fer un registre de les persones que accedeixen a les concentracions per trams, però ha assegurat que han canviat d'opinió per tal d'utilitzar el mètode més fiable per mantenir els aforaments màxims.

Les concentracions es duran a terme al davant d'edificis oficials de l'Estat, com ara delegacions d'Hisenda, tresoreria de la Seguretat Social, oficines del SEPE -per denunciar la gestió de la crisi econòmica derivada del coronavirus-, jutjats i estacions d'Adif. Això sempre que les vies on estan situats aquests equipaments compleixin amb l'espai mínim per garantir les mesures de seguretat. En cas contrari, les concentracions s'han desplaçat a places i carrers grans.



Per accedir-hi, s'haurà de mostrar el número d'inscripció, ja que no es permetrà l'accés a ningú que no s'hagi apuntat a la concentració prèviament per controlar l'aforament. A més, les zones de mobilització estaran perimetrades, serà obligatori l'ús de la mascareta a dins i hi haurà gel hidroalcohòlic. Per tal d'assegurar la distància de seguretat, les assemblees territorials marcaran senyals a terra per situar a les persones o col·locaran cadires per als assistents.

Paluzie ha insistit en l'experiència en organitzar mobilitzacions de l'ANC i ha assenyalat que s'estan seguint totes les mesures de seguretat indicades pel departament de Sanitat. Igualment, la presidenta ha demanat a les persones vulnerables que no assisteixin a les manifestacions físiques, però que facin "una gran Diada", ja sigui portant l'estelada durant les sortides al carrer bàsiques, com ara per fer la compra. Tampoc ha descartat la proposta de sortir al balcó amb la bandera estelada a les 17.14 h.

Una Diada per la independència i per la xarxa solidària

Els actes territorials agafaran el protagonisme durant la primera part de les mobilitzacions i es retransmetran per tot el país en streaming. La segona part se centrarà en els parlaments de la plaça Letamendi de Barcelona que, tot i ser el punt central de la convocatòria, tindrà un aforament molt més reduït que els principals nuclis territorials.



La presidenta de l'ANC ha destacat el "doble missatge" de la Diada d'enguany, per una banda, amb les mobilitzacions virtuals mitjançant la web xarxaindependencia.cat, on els usuaris podran inscriure's i fer donatius a assemblees territorials, entitats socials i culturals i vincular-se amb altres persones per escenificar un mapa de suport mutu per tot el país: "La xarxa està enfocada a enfatitzar la importància de la societat civil autoorganitzant-se per compensar les mancances de les administracions. Volem agafar el relleu de la campanya d'1 milió de mascaretes que vam impulsar durant el confinament".



Pel que fa a les mobilitzacions al carrer, Paluzié ha explicat que es difondran missatges relacionats amb les polítiques socials d'una Catalunya independent i amb les lleis socials que el Tribunal Constitucional va tombar, com ara la llei de desnonaments o l'impost de pisos buits.