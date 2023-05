400 persones es manifesten al centre de Barcelona  contra "el feixisme" i en suport de La Ruïna i El Kubo

Unes 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimarts a la tarda al centre de Barcelona sota el lema "Aturem el feixisme". La mobilització ha estat convocada pels centres socials okupats El Kubo i la Ruïna, situats al barri de la Bonanova i que les darreres setmanes han acaparat part de l'atenció mediàtica per la campanya contra ells que n'ha fet la dreta i la ultradreta espanyolista, demanant-ne el desallotjament.

Els participants s'han concentrat a partir de les set a la plaça Universitat i una després han començat a caminar en direcció a la ronda Sant Antoni enmig d'un desplegament policial de consideració. Després, han intentat avançar pel carrer d'Aribau i han tallat la Gran Via de les Corts Catalanes, sempre encerclats per la policia.

La marxa comptava amb el suport de sindicats i col·lectius pel dret a l'habitatge, moviments a favor de l'ocupació, el sindicat CNT o la CUP i s'ha convocat "contra l'alçament de la ultradreta", que s'ha fet molt visible a la Bonanova amb la presència de Desokupa.

La mobilització s'ha desenvolupat enmig d'un gran desplegament policial dels antiavalots dels Mossos, que han tancat la boca principal del metro d'Universitat, mentre que la resta de boques estaven custodiades per agents. També hi havia diversos carrers tallats fet que ha provocat que els manifestants no hagin pogut dirigir-se cap al carrer Pelai i hagin optat per adreçar-se cap a la ronda Sant Antoni.

El manifest de la mobilització ha denunciat la "instrumentalització partidista" de l'ocupació

Els convocants han preparat un manifest en què han denunciat la "instrumentalització partidista" de fenòmens com l'ocupació per part de formacions "populistes" -en referència a Cs, Valents i Vox-, o el fet que es faci un problema d'aquesta qüestió i no de les seves "causes estructurals" com ara "la pobresa".



El manifest denuncia que s'aprofita aquesta qüestió per "crear una alarma social" i "protegir les oligarquies", fins i tot amb "empreses de 'matones' [en al·lusió a Desokupa]". En acabar la marxa, alguns dels assistents han fet destrosses en un parell d'oficines bancàries en el seu pas cap a la plaça Espanya.