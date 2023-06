7 plans per gaudir del cap de setmana a Catalunya 

Una nova exposició immersiva al Museu Marítim de Barcelona, un festival gastronòmic al Born, el festival d'Humor de Girona o la 6a Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva. Les agendes culturals i populars de municipis i ciutats de tot Catalunya no afluixen a les portes d'un estiu que es preveu força calorós. Les activitats a l'aire lliure i més aviat cap al vespre agafaran cada cop més protagonisme. Et proposem set plans d'oci i cultura per aprofitar al màxim el cap de setmana.



Una nova exposició immersiva al Museu Marítim

El Museu Marítim de Barcelona ha obert les portes de la nova exposició Del gòtic al metavers: 3/4 de Mil·lenni Consolat de Mar, una mostra immersiva que posa l'accent sobre els 750 anys d'història d'aquesta institució. A través d'una dotzena d'etapes, repassa el rol i la importància del Consolat de Mar en aspectes com el dret marítim, la regulació del comerç o la resolució alternativa de conflictes.

L'exposició incorpora una experiència de realitat virtual 360 graus que permet als visitants transportar-se a una embarcació del segle XIV.

Festival Matsuri Barcelona 2023

La cultura xinesa i japonesa sempre ha estat molt present a Barcelona. Aquest cap de setmana arriba el festival Matsuri, una cita típica del Japó que se celebra a l'estiu. Els actes tindran lloc al Moll de la Fusta el dissabte i el diumenge. Hi haurà demostracions de balls típics (Bon Odori) i música tradicional en viu (tambors taiko amb l'intèrpret Tomoko Takeda), tallers per a nens (artesania i sessió fotogràfica amb iukates), i llocs amb el menjar típic japonès.

A més, el festival comptarà amb la participació de l'artista Mitsuru Nagata, que farà la seva actuació de sumi-e, que intenta capturar l'essència d'un objecte, persona o paisatge a través dels ulls del pintor.



Born Street Food: festival gastronòmic a l’aire lliure

Torna el Born Street Food amb propostes culinàries de fins a 18 restaurants destacats del barri, com Boig per Tu, Barra 7 Portes, Bronzo Bar e Cucina, Ikoya Izakaya o 1881 per Sagardi. Durant tres dies, tothom que ho vulgui podrà gaudir dels productes de temporada, cuinats a peu de carrer pels xefs de Barcelona Born Gourmet. També hi haurà música a l'aire lliure.

El Born Street Food comença el divendres a les 12:00 hores i s'allargarà fins a la mitja nit, igual que el dissabte. El diumenge, però, acabarà a les 22:00 hores.

Gran Price Vinyl Fest a Barcelona

Et un amant del món vintage? Aquest cap de setmana, el barri de Sant Antoni acull el Gran Price Vinyl Fest, el festival de vinils i sessions de DJ per reivindicar el col·leccionisme i la passió per la música. Aquesta serà la quarta edició i tindrà lloc al Fossat del Baluart, al Mercat de Sant Antoni.

L'entrada serà gratuïta i es podran comprar vinils de tota mena al diferents expositors. També hi haurà sessions de DJ que amenitzaran l'ambient. La fira acabarà dissabte a la nit amb una festa al Curtis Audiophile Cafe, al carrer Mallorca, amb les sessions d'Edu Domingo i Carlos René.

Festimams: Festival d'Humor de Girona

A Girona, diversos espais de la ciutat acullen des d'aquest dijous actuacions de reconeguts noms de l'escena humorística catalana en el marc de la 7a edició de Festimams, el festival referent de l'humor en català. A la programació trobem noms com el de La Sotana i El Soterrani, així com Natza Farré i Judit Martín o Vidda Priego, entre altres.



Magnífic Fest a Lleida

Des d'aquest dijous, el recinte de les Firetes i el Centre Històric de Lleida acullen la 2a edició el Magnífic Fest, el festival de música potencia l'art i la diversitat cultural en diferents àmbits. El programa compta amb la participació d'artistes consolidats i talents emergents de l'escena nacional i internacional: des de Camela a Arde Bogotá, la Casa Azul, Viva Suecia o Dani Fernández.



Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada

Roda de Berà (Baix Gaià) acull des de dissabte passat la 15a edició del FIC-CAT, el Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada. Al llarg de tota la setmana, s'han organitzat estrenes -com l'estrena mundial de La Mirada de la Fiona, una sèrie produïda per TV3 i Yumagic Films i dirigida per Dídac Cervera i Sergi Cervera-, projeccions i activitats de tota mena. Consulta el programa.