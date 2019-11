La secció cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat la petició del Ministeri d'Exteriors per aplicar mesures cautelars i suspendre els decrets del Govern per obrir delegacions de la Generalitat a l'Argentina, Mèxic i Tunísia. Ara l'executiu català té un marge de cinc dies per presentar-hi recurs.



El Ministeri, que encapçala en funcions Josep Borrell, va sol·licitar suspendre els tres decrets per evitar "perjudicis de difícil o impossible reparació a la imatge d'Espanya ia la política exterior de l'Estat", donades les actuacions d'altres delegacions contràries als principis d'unitat d'acció exterior, lleialtat institucional, coordinació i cooperació, segons la interlocutòria. De fet, en el seu recurs, el Ministeri manifestava que l'acció de les oficines està subordinada al projecte "de transició nacional de caràcter secessionista inconstitucional".

També va sol·licitar les mesures cautelars pel "risc greu de confusió en altres subjectes de Dret Internacional", argumentant que els decrets impugnats inclouen competències que són contràries a la Llei d'Acció i Servei Exterior d'l'Estat. La Generalitat es va oposar a l'adopció de mesures cautelars al·legant que el Ministeri confon la creació de les delegacions amb la seva activitat posterior i argumentant que la suspensió cautelar no pot basar-se "en conjectures, pressuposicions i creences", i avisant que la suspensió seria greument perjudicial per a ciutadans i empreses relacionats amb aquests estats.



El Govern va aprovar a finals de juny els decrets de creació de les tres noves delegacions a l'exterior, i el Govern estatal va donar instruccions dies després a l'Advocacia de l'Estat perquè recorregués davant els tribunals aquesta decisió de la Generalitat.

La Generalitat "es defensarà"



​“Aquest és un dels pitjors atacs que s’han produït contra el Govern de Catalunya des de l’aplicació de l’article 155”, ha assegurat el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, que ha afegit que “es tracta d’un atac contra la llibertat d’expressió i la llibertat d’acció d’un govern democràticament constituït”. Bosch ha titllat d'"innacceptable" la suspensió i ha anunciat que la Generalitat estudiarà jurídicament el cas i es defensarà.