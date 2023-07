Acomiaden un directiu de l'escola de negocis de la UPF acusat d'assetjament laboral

Un directiu de l'escola de negocis privada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha estat acomiadat després de ser acusat d'assetjament laboral per 7 treballadores. El mal clima laboral en la Barcelona School of Management (BSM) va començar amb la incorporació d'un nou fitxatge com a subdirector d'estratègia i desenvolupament de negoci del centre, segons ha avançat l'Ara.

El nou càrrec que entra oficialment a l'escola el setembre del 2022, i ja va ser el gener del 2023 quan set treballadores van denunciar en un escrit al Canal Ètic de la UPF "comportaments hostils i desagradables" i "coaccions i amenaces", sempre segons el diari. Finalment, va ser acomiadat al febrer, després que una comissió analitzés el cas, prengués declaració a les parts i determinés que havia comès una falta greu.

A banda de la denúncia per assetjament laboral, el mal clima que es va viure durant aquests mesos va comportar dimissions, acomiadaments, baixes per estrès i atacs d'ansietat. Fins a set treballadores de la BSM van arribar a estar de baixa a finals del 2022 i principis del 2023, detalla l'Ara. L'acusat ha demandat l'escola perquè considera "irregular" tot el procediment.

Segons l'expedient, al subdirector se'l va fer fora per tancar la porta del despatx amb clau en alguna trobada amb alguna treballadora. També per una discussió amb una alt càrrec que va tenir un atac d'ansietat.

L'escrit dirigit a la bústia ètica també parlava d'un "estil de lideratge del tot abusiu". Aquesta particular forma de treballar que generava "incomunicació, aïllament i divisió" i situacions de caràcter "sexista".



Casos recents

A mitjans de març, la facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL va acomiadar el professor acusat per diverses alumnes d'assetjament sexual. El docent ja havia estat denunciat el setembre de 2022 i se'l va suspendre de sou i feina. Després que apareguessin nous casos, el centre universitari va tornar-lo a apartar com a mesura cautelar, i finalment el va acomiadar.

Al mateix mes, la UAB va apartar un catedràtic condemnat per assetjament sexual a una doctoranda a qui dirigia la tesi. A la mateixa Universitat Pompeu Fabra (UPF), al febrer van ser quatre doctorandes que van denunciar assetjament laboral per part d'un catedràtic del centre durant el transcurs del seu doctorat.