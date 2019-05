Els comuns arriben a la campanya electoral de les municipals després de la pèrdua de suport a les eleccions espanyoles amb l'aspiració de revalidar la seva particular joia de la corona: l’alcaldia de Barcelona. L'alcaldessa, Ada Colau, ha desenvolupat des de la biblioteca Francesca Bonnemaison part del programa electoral que s’anirà desvetllant en línia a través del web Barcelona Futura.



Colau enceta la campanya amb una de les pedres angulars del seu projete: la transformació verda de la ciutat. I ho ha fet sense deixar de fer al·lusions a les noves generacions que s’han mobilitzat amb l’activista Greta Thunberg al capdavant, o deixant constància dels paral·lelismes amb altres lideratges de gran ressò internacional, com el de l’alcalde de Nova York, Bill De Blasio, la jove congressista estatunidenca Alexandria Ocasio-Cortez i les paraules en solidaritat de l'expresident brasiler Lula da Silva, actualment empresonat.



La líder de Barcelona en Comú ha volgut situar la ciutat al mapa com un referent internacional en “valors com la diversitat i el feminisme” en un context de “guerra d’idees global”: “Hi ha veus molt poderoses arreu del món que propugnen un retorn al passat molt perillós. Bolsonaro al Brasil o Trump als Estats Units suposen una regressió a un món que molts pensàvem que ja havíem superat”. També ha tret pit de les aliances que ha generat amb governs municipals i regionals d’altres punts del globus per tirar endavant l’anomenat New Green Deal [Nou Pacte Verd], pensat per fer “una revolució verda” global i fer front a l’auge de l’extrema dreta: “Ens trobem en una cruïlla històrica. O decidim donar resposta integral a aquestes qüestions o posem en risc la nostra ciutat”, ha asseverat.

Menys vehicles privats i més espai per a vianants

L’alcaldessa proposa “pacificar els carrers de Barcelona” abordant qüestions relacionades amb la mobilitat, la transició energètica, l’economia de transformació social i l’àmbit que l’ha ocupat avui, l’urbanisme ecologista. “Barcelona és una de les ciutats del món per on circulen més cotxes”, ha assegurat. Amb les dades de l’especialista en contaminació Jordi Sunyer a la mà, Colau ha indicat que, si la ciutat tingués la qualitat de l’aire recomanada per l’OMS, s’evitarien un de cada tres ictus, dos de cada 10 infarts de miocardi i dos de cada 10 càncers de pulmó.



En aquesta línia, Colau ha basat part del mandat que ara esgota en dificultar l’ús del vehicle privat. En són exemple mesures tan icòniques com la remodelació de l’Avinguda Diagonal per fer possible la connexió del tramvia i que en els últims mesos va aconseguir l’acord del ple municipal després desllorigar el bloqueig d’altres grups polítics. La candidata per Barcelona en Comú ha afirmat que el mandat vinent connectarà la plaça de les Glòries amb el carrer Verdaguer, deixant encara per veure el futur de la via fins a la Zona Universitària.



Les apostes de programa de cara aquest 26 de maig segueixen en la línia de donar continuïtat al govern anterior: “Barcelona és una de les ciutats del món per on circulen més vehicles. Un 60% de l’espai públic actualment està ocupat per cotxes”. Al punt de mira, el tancament de la mobilitat privada al barri de la Ciutat Vella o la transformació verda de l’Eixample, una àrea que ha qualificat de “malla d’autopistes”. Per aconseguir-ho, però, l’actual alcaldessa ha fet una crida a recuperar les inversions al transport públic, com ara els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), les Rodalies de Renfe o generar espai per aparcament de cotxes a la perifèria de la ciutat: “No estem desplaçant els cotxes d’un carril a un altre, seria absurd. El que volem és reduir els cotxes”. Unes propostes, però, que no depenen només de l’Ajuntament de Barcelona.



“Us imagineu la possibilitat de travessar tota l’Eixample sense soroll de cotxes?”, ha dit. Amb aquest objectiu, Barcelona en Comú proposa generar tres eixos verds horitzontals: el carrer Rosselló i Provença, el carrer Ausiàs March i el carrer Consell de Cent. Tres artèries de la mobilitat privada que es convertirien en vies on el vianant, la bicicleta i el transport públic serien la prioritat. Aquest també seria el destí del carrer Borrell, o dels carrers Rocafort i Casanova, que se sumarien al carrer Enric Granados i a la rambla de Catalunya en vies per als vianants.



Les tres “autopistes” principals que travessen la ciutat també són objectius dels comuns: la Diagonal, marcada pel projecte del tramvia; l’Avinguda Meridiana i la Gran Via de les Corts Catalanes. Un cop finalitzada la primera etapa de les eternes obres de la plaça de les Glòries –cruïlla de les tres vies-, Colau ha anunciat que, si reedita l'alcaldia, intervindrà la Meridiana fins a Fabra i Puig, tal com ja ha fet fins al carrer Mallorca, prescindint de carrils de cotxe i ampliant la zona de vianants central. Pel que fa a la Gran Via, ha anunciat l’inici d’un procés participatiu per plantejar-ne una transformació i la fi de les obres fins a la rambla del Poblenou.

Les escoles i la infància, al centre de la ciutat

Una altra de les propostes anunciada aquest dilluns ha estat el desenvolupament d’un programa per intervenir les escoles i abordar la situació de “desprotecció” dels centres pel que fa a la contaminació, un 20% dels quals es troba en zones d’alt risc: “Volem agafar com a punt de partida de la Barcelona futura la protecció de les escoles com a referència bàsica o promoure transformacions urbanes”. Amb aquesta intenció, Colau ha anunciat la reducció del trànsit en els seus entorns, amb tancaments en horari d’entrada i sortida d’alumnes, mesures com murs verds, 'ecoxamfrans' o el desenvolupament de l’anomenat Pla Clima per fer dels centres escolars uns “refugis climàtics”.



Colau no només ha justificat aquest “transformació urbanística” amb “l’emergència ecològica”, sinó també en la necessitat de posar al centre un urbanisme que faciliti les necessitats de la infància: “Les ciutats s’han deshumanitzat massa, els carrers són massa agressius, i poc confortables per una vida més pausada, més humana i més amable com ens reclamen els nens i les nenes”. Amb un auditori ple de gom a gom, Colau ha encetat la campanya tenyint-la d'un verd amb un accent clarament ecologista.