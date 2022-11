Agressió homòfoba a Barcelona: detingut l'acusat d'intentar matar un home a Sants

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home d'uns 40 anys per insultar i agredir-ne un altre amb una arma blanca per motius homòfobs. Segons ha informat el cos policial, l'agressió es va produir el 4 de novembre al districte de Sants-Montjuïc, quan l'agressor va immobilitzar la víctima per l'esquena i li va fer dos talls profunds al coll amb un objecte afilat i punxant.

La víctima va ser traslladada a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona amb lesions greus al coll que van requerir diversos punts de sutura. Sis dies després de l'agressió homòfoba, la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació de Mossos va detenir al presumpte agressor. El 12 de novembre l'arrestat, acusat d'homicidi dolós en grau de temptativa i un delicte d'amenaces, va passar a disposició del jutjat d'instrucció 22 de Barcelona, que va decretar l'ingrés a presó.

209 agressions amb el que portem d'any

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha condemnat els fets i ha assegurat que està treballant de forma coordinada amb els Mossos d'Esquadra per donar l'atenció necessària a la víctima i oferir-li els serveis de reparació a la seva dignitat. L'entitat ha recordat que ja són 209 les incidències d'aquest tipus registrades a Catalunya en tot aquest any 2022.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, a través d’una piulada a Twitter, on ha lloat la "rigorosa, tenaç i eficient" feina de la Unitat Central de Delictes d'Odi. "Contra les agressions d'odi, tolerància zero", ha subratllat.



Els Mossos recorden a través d'un fil de Twitter que la investigació dels delictes d'odi i discriminació, en aquest cas per motius d'homofòbia, és considerada d'especial rellevància per la Comissaria General d'Informació i animen les víctimes a denunciar.

L'última detenció per agressió homòfoba a Barcelona va ser el 24 de setembre, quan els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 28 anys per agredir-ne un altre al metro. Els fets van tenir lloc al juny, quan l'arrestat va robar, insultar i colpejar violentament la víctima per la seva orientació sexual.