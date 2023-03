Arrenca la repetició del judici contra els membres de la Mesa del Parlament del 2017

La Mesa del Parlament del 2017 torna al banc dels acusats. Aquest dimarts arrenca al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la repetició del judici contra els que van ser membres independentistes de la Mesa del Parlament durant els mesos del Procés, amb Carme Forcadell al capdavant. Així ho va determinar la justícia després que el Tribunal Suprem anul·lés la condemna de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó per la falta d'imparcialitat de dos magistrats, Jesús María Barrientos –president del TSJC– i Carlos Ramos.

L'alt tribunal espanyol va considerar que tant l'un com l'altre havien fet valoracions prèvies que els invalidaven per jutjar el cas. El Suprem va considerar vulnerat el dret dels acusats a un tribunal imparcial. Ara, el nou tribunal estarà presidit per Fernando Lacaba i format també per Francesc Segura i Maria Jesús Manzano, a més de Ramos i Barrientos.

Cal recordar que Barrientos i Ramos van ser recusats i apartats per falta d'imparcialitat al judici l'octubre passat en què el TSJC va acabar absolent l'expresident del Parlament i actual conseller d'Empresa Roger Torrent i els membres independentistes de la Mesa -Adriana Delgado, d'ERC , i Eusebi Campdepadrós i Josep Costa, de Junts-, després de descartar que desobeïssin el Constitucional en tramitar el 2019 resolucions sobiranistes i de reprovació de la monarquia.

Condemnats per desobediència

La justícia havia condemnat Corominas, Simó, Barrufet i Guinó, tots de Junts pel Sí, per desobediència al Constitucional per permetre la tramitació de les lleis del referèndum de l'1-O i de transitorietat jurídica aprovades els dies 6 i 7 de setembre d'aquell any a la cambra catalana. Tots quatre van ser condemnats un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros cadascun, mentre que l'excupaire Mireia Boya va ser absolta. En el seu cas no torna a ser jutjada.

El TSJC també va considerr que els membres de la Mesa d'aleshores, Guinó, Simó i Barrufet van desobeir el TC en admetre la compareixença del president de la Generalitat Carles Puigdemont el 9 d'octubre per valorar els resultats del referèndum.



Aquest dimarts és el torn de les qüestions prèvies i l'interrogatori dels acusats. Dimecres hi haurà l'interrogatori de set testimonis, com altres membres de la Mesa com José María Espejo Saavedra i David Pérez, l'expresident del Parlament, Ernest Benach, i els lletrats Antoni Bayona, Xavier Muro i Pere Sol. Dijous arribarà la presentació dels informes finals i l'últim torn de paraula.