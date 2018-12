Barcelona en Comú arrenca el procés de primàries per a les eleccions europees de l'any vinent

Barcelona en Comú ha arrencat aquest dilluns el procés de primàries per escollir els seus candidats a les eleccions europees del 26 de maig, on participarà dins de la candidatura d'Unidos Podemos Cambiar Europa. La formació que governa l'Ajuntament de Barcelona pretén fer el salt a l'arena comunitària amb l'objectiu de portar-hi un "agenda municipalista". A partir d'avui poden presentar-se les candidatures individuals, que es publicaran el 15 de gener i es votaran en urna entre els dies 19 i 21 del mes vinent.



Segons ha avançat Eldiario.es, el principal candidat de Barcelona en Comú a les eleccions europees serà Gerardo Pisarello, actual primer tinent d'alcaldia a la capital catalana i, com a tal, un dels principals col·laboradors d'Ada Colau. Pisarello tindria garantit un lloc de sortida dins la llista d'Unidos Podemos. A les anteriors eleccions europees, celebrades el 2014, Pisarello va sonar com a possible candidat d'IU, però finalment no va formar part de la candidatura i poc després es va convertir en un dels puntals de Barcelona en Comú, el projecte municipalista que va guanyar les eleccions locals de maig de 2015 al cap i casal. Posteriorment, el mateix Pisarello ha confirmat la seva candidatura.

Ens deien que no hi havia alternatives. El municipalisme ha demostrat que es pot fer més i millor.



Ha arribat el moment de portar a Europa la veu de les ciutats del canvi. És hora de fer una passa que ajudi a fer-ho realitat.



👉https://t.co/7vzHzfXogO pic.twitter.com/9oaxuD1B23 — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 24 de desembre de 2018

En una nota de premsa, la informació explica que "vol portar a Europa una agenda pròpia de les ciutats per lluitar contra l'especulació i els grans oligopolis, per la feminització de la política, per l'aposta per la democràcia real o pel desenvolupament de mecanismes per combatre el canvi climàtic". Entre la vintena de propostes que el partit vol plantejar a la UE hi ha la voluntat de destapar els grans lobbies econòmics que operen a les ciutats, fixar l'emergència habitacional com una prioritat comunitària i protegir els hipotecats i llogaters; donar suport a la proposta perquè les ciutats gestionin directament dels fons de la UE per a l'acolliment de persones refugiades; exigir que la normativa sobre la contaminació atmosfèrica vagi més enllà i s'ajusti als estàndards fixats per l'Organització Mundial de la Salut; regular l'economia de plataformes, que representen empreses privades com Airbnb, Uber o Deliveroo; o obligar que les multinacionals paguin els impostos "que els toquen".



A nivell català les darreres setmanes hi ha hagut diverses novetats al voltant de les eleccions europees, ja que la CUP va decidir no presentar-s'hi i ERC ha celebrat reunions de treball per mirar de tancar la seva aliança amb el PNB i el BNG. En canvi, la postconvergència aposta per una candidatura unitària independentista, una opció que sembla complicada ara mateix.