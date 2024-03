Barcelona instal·la a la plaça Catalunya el primer piano solar de tot l'Estat

El Concurs Internacional de Música Maria Canals ha instal·lat aquest dijous el primer piano solar de tot l'Estat espanyol a la plaça Catalunya de Barcelona. La voluntat dels impulsors és deixar-lo de forma permanent en aquesta ubicació, on serà accessible a tota la ciutadania, detalla l'Ajuntament. En concret, està ubicat a la cantonada més propera a Rambla Catalunya (sentit Muntanya-Llobregat), davant de la rampa de sortida del pàrquing. Té un període de prova de tres mesos prorrogables, inicialment, a un any.



Es tracta d'un instrument innovador especialment dissenyat per a espais exteriors, capaç de suportar qualsevol inclemència meteorològica. En el marc de la seva presentació, la presidenta de l'Associació del Concurs Maria Canals, Mariona Carulla, ha desitjat que es pugui consolidar un "nou espai cultural" obert a tothom, i ha recordat que és una nova mostra del seu "compromís" amb "la ciutat i els seus valors". La tinenta d'alcaldia Maria Eugènia Gay confia que "serà un referent per a més actuacions similars arreu del món."

A més dels materials que li permeten estar sempre a la intempèrie i que no necessita connexió a la xarxa elèctrica perquè funciona amb panels solars, l'instrument presenta característiques ben diferents de les d'un piano acústic convencional. Es tracta d'un smartpiano, un piano elèctric amb forma de piano de cua, dotat amb un sistema operatiu que permet la seva administració de manera remota.

El concurs Maria Canals

La instal·lació d'aquest instrument ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la iniciativa cultural 1000pianos i el Concurs Internacional de Música Maria Canals, que aquests dies està celebrant la seva 69a edició a Barcelona. El certamen desenvolupa un ampli ventall d'activitats educatives, divulgatives i socials conegudes com a OFF Concurs, dins les quals, una de les de major impacte ciutadà és la col·locació de pianos de cua al carrer durant la celebració del certamen.