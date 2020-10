Bartomeu evita convocar la moció de censura per la pandèmia i delega la decisió al Govern

El president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha evitat convocar la moció de censura per la pandèmia i delega la decisió al Govern català. Ha decidit mantenir-se al càrrec però incompleix l'obligació de fixar la votació i esperarà la consigna del Departament de Salut. Davant d'aquesta decisió, els promotors de la iniciativa han anunciat que iniciaran accions legals.



Per complir amb els estatuts de l'entitat, el referèndum hauria de celebrar-se entre els dies 1 i 2 de novembre, però perquè això sigui possible hauria de convocar-se abans de les 12 de la mitjanit de demà. L'opció de la directiva és que la consulta se celebri els dies 14 i 15 de novembre. "Aquesta junta directiva està perplexa davant les decisions contradictòries del Govern de la Generalitat de Catalunya. Salvaguardar la salut de les persones és incompatible amb estratègies partidistes", s'ha excusat Bartomeu.

En aquest sentit, el president va informar que "la junta directiva es tornarà a reunir quan tingui una resposta de les conselleries d'Interior i Salut sobre si el referèndum del vot de censura es pot celebrar l'1 i el 2 de novembre en una sola seu, el Camp Nou, després que no se'ns hagi donat permís per a fer-ho el 15 i el 16 de novembre de forma descentralitzada".

"És un intent desesperat per retardar el procés"

El promotor del vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva Junta Directiva, Jordi Farré, considera un despropòsit la carta que els actuals mandataris del Barça han enviat a la Generalitat. "Les autoritats competents ja han deixat clar que no hi ha cap impediment sanitari per votar si es compleixen uns protocols perfectament assumibles", ha detallat. "És un intent desesperat per retardar el procés i, tot el que no sigui votar l’1 i el 2 de novembre, ens obligarà a emprendre accions legals", ha recriminat.

En relació amb la designació del Camp Nou com a seu única del vot de censura, el líder de #NouImpulsBarça té clar que "la votació en diverses seus s'hauria pogut portar a terme molt abans"." Dir ara que no tenen temps material per posar-la en pràctica és una excusa indigna per un club tan gran com el nostre, amb tants recursos humans i econòmics", ha denunciat. En aquest sentit, ha proposat a la Mesa del Vot de Censura que es pugui votar durant més dies que els dos previstos per minimitzar els riscos mèdics i afavorir la participació, encara que la idea, finalment, no ha prosperat.