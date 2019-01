Caixabank, 6.500 milions de beneficis i 5.500 acomiadaments en els darrers sis anys

Caixabank, l'entitat financera amb un major volum de clients a l'Estat espanyol, ha anunciat la intenció d'acomiadar 2.157 treballadors, el que equival al 7,3% de la plantilla, en el marc del seu nou Pla Estratègia 2019-2021. La direcció de CaixaBank ha justificat l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) perquè pretén tancar el 18% de les seves oficines, alhora que busca reforçar els serveis digitals que ofereix.



El tancament d'oficines de l'entitat nascuda a Catalunya és una dinàmica general d'un sector que els darrers anys ha abaixat la persiana a molts dels punts de servei que tenia escampats pel territori, deixant molts municipis sense ni tan sols caixer automàtic. Ara bé, el tancament d'oficines, que ha anat acompanyat d'una consegüent reducció de personal, no guarda cap tipus de correlació amb una minva en els guanys de la gran banca, que s'han recuperat amb força els darrers temps.

En el cas de Caixabank, la situació és flagrant. Des de 2013, l'entitat ha anunciat l'acomiadament de gairebé 5.500 treballadors, mentre que en el mateix període ha obtingut uns beneficis de gairebé 6.500 milions d'euros, en un càlcul que es tanca al tercer trimestre de 2018, a l'espera de conèixer els resultats definitius del curs passat. A més a més, en aquesta seqüència els guanys han crescut any a any.



El 2013, l'entitat financera, que des de l'octubre de 2017 té la seu social a València, va anunciar un acord amb els sindicats per acomiadar 2.600 treballadors. La direcció va justificar la mesura "després de la recent integració del grup de caixes d'estalvis format per Banca Cívica i la pròxima incorporació de Banc de València, amb l'objectiu d'adaptar-se a l'entorn actual i millorar l'eficiència dels seus recursos mitjançant la racionalització de l'estructura de l'entitat". Aquell any, el banc de l'estrella va guanyar 513 milions, una xifra que s'elevaria fins als 620 milions durant el 2014.



El 2015, va arribar una nova tisorada de personal, quan es va pactar l'acomiadament de 700 persones. La intenció inicial, però, era també portar a terme trasllats forçosos de personal i retallades salarials, extrems que finalment no van executar-se. Mentrestant, els números verds van seguir augmentant i van elevar-se als 814 milions d'euros. La salut financera de l'entitat seguirien millorant els cursos posteriors, amb 1.047 milions de benefici el 2016 i 1.684 el 2017. La xifra, més que probablement, haurà estat encara més elevada durant el 2018, ja que durant els primers nous mesos de l'any els beneficis van situar-se en 1.768 milions d'euros. Els resultats definitius s'anunciaran en pocs dies.

En total, des del 2013 de moment Caixabank ha acumulat 6.436 milions d'euros de benefici, però alhora ha acomiadat -o té intenció de fer-ho- més de 5.450 treballadors. Sobre l'actual ERO, fonts sindicals han explicat que del total de 2.157 persones, 1.913 serien de la xarxa d'oficines de tot Espanya i les 244 persones restants formarien part del suport a aquesta xarxa. Quedarien fora de la retallada les províncies de Barcelona i Terol, així com els serveis centrals del banc.