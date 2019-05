La tomba en la qual el dictador Francisco Franco serà enterrat el pròxim 10 de juny al cementiri de Mingorrubio, a El Pardo, ja forma part del patrimoni de l'Administració General de l'Estat. L'anterior titular d'aquesta unitat funerària, tal com va informar Público, era Patrimoni Nacional. El canvi de titularitat va ser publicat dissabte passat al Boletín Oficial del Estado i va ser aprovat pel Consell de Ministres del 26 d'abril, encara que el Govern no va dir res sobre aquest tema a la tradicional roda de premsa després de la reunió.



El BOE justifica el canvi en el fet que Patrimoni Nacional gestiona els "béns i drets" que estan "afectats primordialment a l'ús i servei del Rei i dels membres de la Real Família per a l'exercici de l'alta representació que la Constitució i les Lleis li atribueixen". En conseqüència, diu el text del BOE, "resulta evident que la concessió d'un títol de drets funeraris sobre una unitat d'enterrament no es relaciona ni ajusta amb les finalitats a què han de destinar-se els béns i drets de Patrimoni".

Els béns gestionats per l'Estat gaudeixen de menor protecció que els de Patrimoni Nacional

Fonts de la Presidència del Govern han assenyalat a Público que la raó del canvi de titularitat de la sepultura on estarà enterrat Franco respon a la necessitat de "racionalització i normalització" en la regulació de béns que pertanyen a l'Estat i els que pertanyen a Patrimoni Nacional. Res més.



No obstant això, el canvi de titularitat de Patrimoni Nacional a l'Administració General de l'Estat també té altres conseqüències. D'una banda, quitació de l'equació a Patrimoni Nacional i permet al Govern central tenir la titularitat més controlada. Tal com va advertir Civio dissabte passat, amb la nova titularitat, és més senzill "cedir o vendre aquests drets" perquè "ja no gaudeixen de la protecció que tenen els béns dins del paraigua de Patrimoni Nacional".



"Aquest canvi administratiu permetria la venda o cessió a la família [Franco], per exemple. Si es dugués a terme, serien els nous titulars, i no Patrimoni Nacional, els que haurien de fer-se càrrec del seu manteniment", escriu Eva Belmonte, a l'article de Civio on informa del canvi de titularitat de la unitat funerària.



De fet, la Llei 23/1982, que regula el patrimoni nacional, fa referència al fet que aquests béns i drets "tenen el caràcter d'inalienables, inembargables i imprescriptibles", mentre que aquesta protecció no afecta els béns i drets que són propietat de l'Administració General de l'Estat. En aquest cas, la gestió del patrimoni propietat de l'Estat correspon al Ministeri d'Hisenda, a través de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat i els seus béns i drets no tenen cap mena especial de protecció.

L'Estat, com a nou titular de la unitat funerària, haurà de carregar amb els costos de manteniment de les tombes

Fonts de Presidència contactades per aquest mitjà, no obstant això, rebutgen valorar aquesta possibilitat, que qualifiquen de "meres especulacions". Aquestes fonts també rebutgen contestar a la pregunta de si el Govern central descarta vendre o cedir la titularitat de les tombes, on està enterrada Carmen Polo, esposa del dictador Francisco Franco, i on, a partir del 10 de juny, estaran les restes mortals del dictador després de la seva exhumació del Valle de los Caídos. "Nosaltres no valorem les especulacions", incideixen aquestes fonts.



Per part seva, des de Patrimoni Nacional afirmen a Público que no tenen "res a comentar" del canvi de titularitat i se cenyeixen al publicat el dissabte pel Boletín Oficial del Estado.



Per tant, amb l'Estat com a nou titular de la unitat d'enterrament on estaran les restes de Franco, serà el mateix Estat l'encarregat de fer-se càrrec del manteniment de les tombes, tant de Carmen Polo com de Francisco Franco. De fet, l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica va presentar el dilluns una petició al Govern de Pedro Sánchez perquè busqui "un altre lloc d'enterrament que sigui sostingut amb els fons de la família del dictador i que no pertanyi a l'Estat".

Les obres, sense començar



L'Ajuntament de Madrid, titular del cementiri de Mingorrubio, ha anunciat a Público que ja ha registrat el canvi de titularitat de la unitat funerària del panteó del cementiri del Pardo, on serà enterrat Francisco Franco.



D'altra banda, l'Ajuntament també ha assenyalat que encara no han començat les obres necessàries dins del panteó per a enterrar al dictador. En aquest sentit, fonts de Presidència han assenyalat a Público que les obres necessàries "no són de gran envergadura" i que es tractaria solament de "endreçar el lloc".