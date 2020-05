Casa Nostra, Casa Vostra reclama la regularització extraordinària de les persones sense papers

Casa Nostra, Casa Vostra impulsa una campanya perquè el Govern espanyol faci una regularització extraordinària de les persones sense papers. L’entitat, promotora de la campanya "Volem Acollir", se suma així a la reclamació de més de 900 ONG i organitzacions socials que s’han mobilitzat per garantir que ningú no quedi enrere en aquesta crisi del coronavirus. Casa Nostra, Casa Vostra ha difós un espot i un web on persones immigrants d’origen divers demostren que el seu paper està sent essencial en l’atenció de l’emergència durant l'epidèmia de la Covid-19.

L’Aziz, manter del Raval, fa mascaretes per als hospitals i ha creat amb altres companys un banc d’aliments per als venedors ambulants que no poden treballar. El Youcuba, originari de Mauritània, és temporer de la fruita, i ha contribuït a què no faltin aliments frescos a les botigues i als mercats. El Karim, vingut de Bangladesh, té un petit supermercat que no ha tancat ni un sol dia durant el confinament perquè la gent del barri pogués fer les compres de primera necessitat. La Navjot és auxiliar d’infermeria a l’Hospital Clínic i ha estat en primera línia de la lluita contra el coronavirus.

L'entitat demana que la regularització s’inclogui en el paquet de rescat social amb el qual el govern espanyol pensa fer front a les conseqüències de la recessió. A més, apunta que la Llei d’Estrangeria contempla en el seu article 127 la possibilitat d’emprendre una regularització extraordinària i exprés "quan es donin raons d’interès públic o de seguretat nacional".

D'altra banda, més de 260 entitats i organitzacions, inclòs el Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona, han signat el comunicat del Consell Municipal d’Immigració de la capital catalana, que defensa els drets de les persones immigrades durant la crisi sanitària del coronavirus. Des de la publicació del text a principis d’abril, organitzacions del divers teixit social s’han sumat a la petició del CMIB. Aquestes més de 200 adhesions se sumen a les 62 entitats signants del comunicat que formen part del Consell d’Immigració.



El govern de José Luis Rodríguez Zapatero ja ho va fer el 2005, i el procés va beneficiar 700.000 persones que es trobaven en situació irregular a Espanya. Ara es calcula que hi ha 600.000 persones sense permís de treball i residència a l’Estat.