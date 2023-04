La Casa Orsola es prepara per aturar el primer desnonament

A Barcelona proliferen noves modalitats de negoci immobiliari, amb els habitatges de luxe i els lloguers de temporada com a cares visibles d'un fenomen que ha disparat els preus del lloguer i que provoca que molts veïns es vegin forçats a marxar dels barris. La majoria d'aquestes expulsions són invisibles, però hi ha un edifici que s'ha abanderat en la lluita contra aquestes noves formes d'especulació: la Casa Orsola, que ara es prepara per aturar el primer desnonament.

El primer desnonament està fixat pel 19 de maig

Fa més d'un any i mig que els veïns d'aquest edifici modernista de l'Eixample lluiten per quedar-se a casa seva, després que el fons voltor Lioness Inversiones l'adquirís i els hi fes saber que no els hi renovaria els contractes de lloguer que alguns fa més de 30 anys que tenen.



El primer veí portat a judici per finalització de contracte, el Josep, ja té data de desnonament: serà el 19 de maig, però les entitats que li donen suport han anunciat una mobilització per aturar-lo i forçar la propietat a negociar. Hi ha tres veïns més pendents de desnonament, tot i que encara sense data.

Un pis de temporada amb cinc inquilins en un any

"Cap veí de Casa Orsola es mereix marxar amb el cap baix i de manera invisible, com està passant a tants llocs de Barcelona", ha afirmat amb tristesa Elisenda Paños, una veïna del bloc, en la roda de premsa per informar de les accions previstes. Fa tan sols unes setmanes, un informe de l'associació de veïns de la Dreta de l'Eixample posava sobre la taula la xifra de 63 finques comprades i rehabilitades entre 2016 i 2022 per fer pisos de luxe a aquest barri veí.

El lloguer dels nous pisos triplica el dels actuals

De la trentena de pisos que hi ha a Casa Orsola n'hi ha alguns que ja s'estan llogant amb la modalitat de temporada a preus que pràcticament tripliquen els actuals. Per exemple, el Josep paga 700 euros i algun dels pisos que ja s'han reformat s'ha posat en lloguer per 1.900 euros, com va confirmar el mateix fons. Per un d'aquests pisos, en un any ja hi han passat cinc inquilins diferents, expliquen els veïns. La majoria, estrangers d'alt poder adquisitiu.

"Els barris s'estan desnaturalitzant, el que quedarà serà una ciutat morta", ha lamentat Paños, que ha reconegut que són temps difícils per la comunitat de veïns i que s'ho estan passant "molt malament". Els veïns, organitzats amb el Sindicat de Llogateres i la Xarxa d'Habitatge de l'Eixample Esquerra, han intentat reiteradament negociar amb el fons, sense èxit. "El nostre no és un cas particular", ha insistit la veïna.



La roda de premsa s'ha fet entremig de les obres que han esventrat la cruïlla on hi ha el bloc, a Consell de Cent amb Calàbria. Precisament, la millora de l'espai públic que comporta la construcció de la superilla és un dels motius que els activistes assenyalen per aquestes pujades astronòmiques del lloguer: "La lluita del Josep és la lluita de tota la ciutat".

L'habitatge en campanya

Els últims dies l'habitatge ha entrat en campanya, a poc més d'un mes de les eleccions municipals. La setmana passada el Govern espanyol va anunciar una Llei d'Habitatge que el Sindicat de Llogateres ha lamentat que no afectarà casos com el de la Casa Orsola, perquè no regula el lloguer de temporada. "Aquest acord és una farsa", ha afirmat la portaveu, Carme Arcarazo.

El desnonament està fixat en plena campanya electoral i Arcarazo ha reclamat que els partits moguin fitxa i evitin "mesures cosmètiques". "El que passi aquí acabarà posicionant tota la ciutat, no hi ha grisos possibles", ha conclòs.