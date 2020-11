CCOO reclama una revisió integral del model de residències valencianes per frenar les infeccions per Covid

119 morts en residències de majors en només dos mesos i mig, 1.463 usuaris i 709 treballadors contagiats. Les xifres dels centres residencials de la segona onada indiquen que poc o res s’ha après de la primera. Des de CCOO PV es denuncia que la situació fins i tot ha empitjorat. "Si hi ha poc personal de forma estructural, amb la pandèmia encara es nota més, perquè les tasques es multipliquen, a això cal sumar-hi que les baixes es multipliquen, amb casos de depressió, ansietat, etc., pel que la càrrega de treball segueix creixent en un peix que es mossega la cua.

Montero (CCOO PV): "com pitjor són les condicions hi ha més contacte i, en conseqüència, més risc"

Ara mateix hi ha gent que està triplicant torns", explica Ana Belen Montero, secretària de Política Social de CCOO PV. "Si els residents no ixen, és el virus el qui ha d’entrar i òbviament ho fa pel personal, però és que com pitjor són les condicions hi ha més contacte i, en conseqüència, més risc", afegeixen des del sindicat, que també demanen "més inspeccions i control públic per tal d’evitar que es relaxen els protocols i mesures de prevenció", tal com estan detectant, "sobretot en residències privades".

Els brots més massius del novembre a residències valencianes apunten, a més, en una altra direcció. Tant el de Llíria (Camp del Túria), 116 contagis; com el de la Pobla de Vallbona (Camp del Túria), 64 positius; El Puig de Santa Maria (Horta Nord), 10 morts i 138 positius, o Elda (Vinalopó Mitjà), dos morts i 99 contagiats, són propietat de grans empreses adjudicatàries de desenes de centres. Savia en els casos de Llíria i El Puig de Santa Maria, Colisée en el de La Pobla de Vallbona i Domus Vi a Elda. Des de CCOO s’assegura que les residències de gestió pública estan tenint, en general, un millor comportament durant la crisi sanitària, però que amb les dades que aporta la conselleria de Sanitat "no es pot saber si hi ha empreses més segures que altres" i que per això "cal més transparència".

Un canvi de model integral

Montero explica que "si una cosa ha destapat la pandèmia, és que el model actual està obsolet". Des del sindicat proposen passar del sistema actual de grans residències a un altre d’unitats de convivència més menudes, on la gent pot decidir on i amb qui conviu, i amb una assistència més personalitzada. També es planteja la reducció de ràtios, la creació d’una borsa de treball i l’equiparació de salaris i condicions amb el sector sanitari, per tal d’evitar la fuga de treballadors cap a la sanitat quan aquesta necessite reforçar-se. A l’inici de la pandèmia, fins a un 30% dels empleats de residències van marxar a treballar als hospitals, amb condicions laborals molt millors. "És urgent un diàleg amb l’administració per tal de revisar el model de forma pactada amb els agents socials, però açò per ara no s’ha produït", destaca Montero. Amb tot, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, fa mesos, des de l’esclat dels primers brots massius en aquests centres, que també insisteix en la necessitat d’un "canvi de model residencial".

"Cal un canvi urgent en el sistema d’adjudicacions per incloure criteris de qualitat, no sols la qüestió mercantilista"

També cal, segons CCOO, impulsar "un canvi urgent en el sistema d’adjudicacions per incloure criteris de qualitat, no sols la qüestió mercantilista". Darrere aquesta reflexió hi ha l’alarma generada després que Domus Vi aconseguira l’adjudicació de la residència de Velluters (València) en presentar la millor oferta econòmica i només la tercera millor oferta tècnica. Des de la patronal del sector, Aerte, s’han afanyat a donar suport a Domus Vi i a exigir que l’administració complisca amb el resultat del concurs, tal com "està obligada legalment".

Domus Vi no només gestiona la residència d’Elda on s’han contagiat 99 persones, sinó que també era responsable de la d’Alcoi (Alcoià) on es van produir 73 defuncions –pràcticament la meitat dels residents- a principis de la pandèmia, i que encara ara està intervinguda per la Generalitat. També forma part de la xarxa d’aquesta empresa el centre de Llíria on al setembre van filtrar-se unes imatges de presumptes maltractaments als ancians. La Generalitat va sancionar Domus Vi amb 174.000 euros i Fiscalia ha obert una investigació, però l’empresa manté que no hi va haver situació de maltractament després d’haver tancat una investigació interna.