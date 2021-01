La CEOE i els sindicats donen el vistiplau a la pròrroga dels ERTO fins al 31 de maig

El Comitè Executiu de la CEOE, CCOO i UGT donen el vistiplau a la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 31 de maig oferida pel Govern espanyol.



"Els òrgans de Govern de CEOE, reunits aquest dimarts amb caràcter ordinari, han decidit per unanimitat aprovar el document sobre la pròrroga dels expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) fins al pròxim 31 de maig", apunta el comunicat remès per la patronal, que també ha donat el seu suport a la petició d'ATA de donar protecció i ajuda als autònoms que s'estan veient afectats per les limitacions d'aforament i activitat per ordre administrativa.



Per part seva, els secretaris generals de CCOO i d'UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, han manifestat aquest dimarts el seu suport, mancant alguns "serrells". "És molt important que puguem renovar l'acord sobre els ERTO, encara que estem pendents d'alguns serrells" sobre la proposta que els va remetre anit el Ministeri de Treball, ha dit Sordo, "una qüestió de concreció d'última hora que esperem que resolgui avui".

"En les pròximes hores, amb tota seguretat, tindrem tancat l'acord", ha apuntat Álvarez, qui ha afegit que a l'última proposta hi ha algun canvi, no substancial, "i l'estem analitzant", perquè "els decrets, jurídicament, siguin impecables i no calgui recórrer a interpretacions".

D'aquesta manera, Govern estatal i agents socials tornaran a segellar per acord ple una nova pròrroga dels ERTO, que mantindrà en termes molt similars la regulació actual, vigent fins al 31 de gener. Actualment hi ha 755.613 treballadors en ERTO.



L'última proposta de l'Executiu espanyol planteja la pròrroga de tots els ERTO sense necessitat de noves autoritzacions administratives, la qual cosa estalviarà costos de gestió i burocràtics, segons fonts del diàleg social consultades per Europa Press.

Al mateix temps, introdueix un mecanisme automàtic de canvi entre els anomenats ERTO d'impediment i de limitació perquè es pugui transitar entre tots dos tipus d'ERTO sense necessitat d'autorització administrativa.

D'altra banda, el plantejament del Govern espanyol és renovar en bloc tots els mecanismes actuals de protecció de treballadors i empreses, si bé no es descarta que se sumin nous sectors, segons les mateixes fonts.



Així, la proposta del Govern estatal per prorrogar els ERTO manté el compromís de manteniment de l'ocupació i la prohibició a les empreses que facin ERTO d'acomiadar, repartir dividends i realitzar hores extraordinàries.

A més, els treballadors afectats per ERTO continuaran tenint accés a la prestació sense període de carència, no els computarà el període consumit fins a gener de 2022 i la prestació equivaldrà al 70% de la base reguladora.

Segons les últimes dades de la Seguretat Social, a finals de desembre estaven en ERTO més de 755.610 treballadors, encara que en el pic alt de la pandèmia els treballadors protegits van arribar a ser més de 3,4 milions.

Els sindicats es mobilitzen el febrer per exigir canvis

UGT i CCOO han convocat el pròxim 11 de febrer concentracions davant de les delegacions de Govern de tot l'Estat espanyol per exigir l'inici de la negociació de la derogació de les reformes laborals i la de pensions de 2013, així com la pujada del salari mínim interprofessional (SMI).

Sota el lema "Ara sí que toca!", aquestes concentracions -que compliran totes les mesures de seguretat marcades per la pandèmia de coronavirus- suposaran el "tret" de sortida d'una sèrie d'accions per exigir al Govern de coalició que compleixi els seus compromisos electorals, segons han subratllat els secretaris generals de totes dues organitzacions en una roda de premsa conjunta.

Així, Sordo ha demanat al Govern espanyol que posi ja "taula, data i hora" per abordar les negociacions "per corregir reformes laborals nocives i ineficaces". "No renunciarem a cap de les qüestions obertes abans de l'esclat de la pandèmia al març", ha emfatitzat Álvarez.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha celebrat l'acord per allargar els ERTO fins al 31 de maig. "Almenys aquesta vegada el pacte ha arribat a 10 dies del termini, ja que l'anterior cop va ser just el dia abans", ha apuntat el Homrani, de visita al Grup Cooperatiu TEB a Barcelona