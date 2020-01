La Cimera Catalana d'Acció Climàtica llista un centenar d'actuacions mediambientals enmig de les protestes ecologistes

La primera Cimera Catalana d'Acció Climàtica ha deixat aquest divendres un extens protocol d’intencions en la lluita contra el canvi climàtic que ara caldrà transformar en mesures concretes. I també protestes d’algunes organitzacions ecologistes a les portes del Teatre nacional de Catalunya on s’ha celebrat la trobada que ha reunit administracions, empreses, experts i entitats.



Organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, la cimera ha servit per plantejar sis compromisos de caràcter global i un centenar de sectorials per tal de fer front a l’emergència climàtica que ha decretat la Comissió Europea i que ja ha activat també aquest dimecres l’Ajuntament de Barcelona. La Generalitat va decretar la situació d'emergència climàtica a Catalunya el maig passat en compliment de la Llei del canvi climàtic, aprovada al Parlament l’any 2017.

Protestes del moviment ecologista

Per la seva banda, els moviments socials pel clima han protagonitzat una concentració davant del TNC, ja que es consideren exclosos de la trobada organitzada. La protesta ha estat convocada per Fridays For Future, Moviment per la Justícia Climàtica -del qual forma part Ecologistes en Acció-, Rebel·lió o Extinció, Famílies For Future i Climacció, juntament amb altres col·lectius. En la concentració s’ha exigit mesures urgents per fer front a l'emergència climàtica i s’ha qualificat la cimera d’operació cosmètica.



En la concentració hi ha participat una cinquantena de persones de la Xarxa d'Entitats Climàtiques. Un dels seus portaveus, Álex Guillamon, ha lamentat en declaracions recollides per Europa Press que s'afronti una cimera catalana sobre el clima "sense convidar a les entitats que han posat el canvi climàtic en l'agenda política", mentre que una altra portaveu, Maria Serra, ha assegurat que no els silenciaran. La Xarxa d'Entitats Climàtiques ha proposat una sèrie d'onze mesures urgents a la Generalitat per fer front al canvi climàtic, entre elles aturar els plans per ampliar l'activitat del port i l'aeroport, i l'aplicació d'una taxa anticontaminació per a entrar en vehicle privat amb baixa ocupcaió a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona.

Objectius genèrics

Els objectius globals que s’han fixat a la cimera són reduir les emissions de carboni; difondre dades sobre l'impacte climàtic; divulgar el compromís per combatre’l; reduir l'ús d'energia provinent de combustibles fòssils i fer la transició a les energies renovables; descarbonitzar la mobilitat perquè sigui sostenible i potenciar una economia circular. També s’hi han concretat un centenar d'objectius sectorials.



Quant a l’organització dels treballs acordats per lluitar des de Catalunya contra el canvi climàtic, la cimera ha acordat la creació de tres comissions. També s'obrirà una web de seguiment públic de com avancen aquestes tasques.

La cimera s’ha desenvolupat en tres taules de treball. Sobre el paper municipal i la col·laboració entre administracions davant de la crisi climàtica, amb representants de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), les quatre diputacions, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Una segona sobre innovació amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Seat, Aigües de Barcelona, el despatx d'arquitectura Batlle i Roig i el Barcelona Centre Financer. I una tercera que ha debatut l'acció davant de la crisi climàtica amb la participació de Fira de Barcelona, Port de Barcelona, la confederació de turisme rural Turalcat, i les empreses Bodegas Torres i Bon Preu.

Torra alerta d'un SOS de la naturalesa

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tancat la cimera advocant perquè Catalunya lideri l'acció en la lluita contra el canvi climàtic, i ha advertit que la naturalesa està enviant avisos per la seva degradada situació. Torra ha afirmat: "La naturalesa ens envia un SOS. Hem de posar esforç, creativitat i talent perquè aquesta acció climàtica sigui una realitat", davant el que ha demanat que es treballi conjuntament entre tots els actors implicats.



El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que fa falta "acció ràpida", ha afirmat que provocarà un major cost no actuar que fer-ho, i ha assegurat que té previst contactar amb les entitats amb què encara no s'han pogut reunir. La tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Janet Sanz ha assenyalat que ja no és l'hora de fer diagnòstics sinó d'actuar, de manera coordinada entre totes les administracions sense "deixar a ningú al marge".



En una altra de les taules, i després que l'Ajuntament de Barcelona associés al Port l'emissió de 5,3 milions de tones anuals d'emissions de CO₂ -els seus responsables ho van rebaixar a 315.000 i van criticar les dades del consistori-, la seva presidenta, Mercè Conesa, ha defensat el compromís climàtic de l'enclavament, i ha demanat consensuar amb les administracions objectius "assolibles" per a no generar frustració.