Una cinquantena de personalitats de Barcelona recolzen la candidatura de Maragall

La candidatura d'Ernest Maragall per les eleccions de Barcelona pren forma amb el desvetllament del seu lema: "Maragall, més que mai". L'alcaldable per ERC ha establert les bases del seu projecte aquesta tarda a Barcelona aquest dimecres envoltat d'una cinquantena de personalitats barcelonines que li han donat suport, entre les quals hi havia l'escriptor Jordi Amat, el músic Joan Chamorro, l'arquitecta Maria Sisternas, el director del Primavera Sound, Alberto Guijarro i els consellers Joaquim Nadal i Carles Campuzano.

En un acte a la Casa Rius, el cap de llista d'ERC ha presentat les bases de la seva candidatura, que es desmarca de l'actual alcaldessa, Ada Colau, i també de l'exalcalde que es torna a presentar com a candidat, Xavier Trias.

Segons Maragall, Colau ha construit una Barcelona "perduda", "desorientada" i on "tot està prohibit", però alerta que tampoc es pot tornar al model de Xavier Trias, que va "regalar" la ciutat "als interessos privats, als interessos turístics i als cotxes". A tot això, la intenció de Maragall és ser "l'alcalde de tothom, no d'un grup, no d'una ideologia, no d'uns objectius". El líder dels republicans, ha assegurat que "el que necessita Barcelona" és una ciutat "activa, que avanci, però que sigui amable amb els seus veïns".

Maragall és el líder que Barcelona necessita, segons ERC

L'acte d'aquest dimecres ha servir per presentar un manifest que defineix Maragall com "la persona capaç de liderar" una nova etapa al capdavant del consistori barceloní, amb la idea de tornar a fer de Barcelona "una gran ciutat europea". El document també urgeix a deixar d'enfrontar "una part de la ciutat contra l'altra", i a abandonar "els retrets inútils". Finalment, també aposta per "construir present i futur per una ciutat en positiu".

Entre les personalitats que donen suport a Maragall també hi ha els dels membres del consell assessor de la candidatura Joan Ignasi Elena, Raül Romeva, Joan Queralt, Josep Caminal, Oriol Clos, Francesc Subirada i Olga Arderiu, els de l'ex conseller Carles Mundó i l'ex eurodiputat Josep Maria Terricabras, i el dels ex regidors Maria Buhigas i Miquel Puig.