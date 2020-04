Colau i el Síndic de Greuges retreuen la falta de transparència de la Generalitat en les xifres de morts a les residències

Les xifres de morts per coronavirus a les residències, lluny de tranquil·litzar, han traslladat dubtes a diverses insitucions. Un dels primers en rebutjar les dades del Departament d'Afers Socials i Famílies, que asseguren que hi ha 702 morts per Covid-19 a residències a Catalunya, ha estat el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Ha retret al Govern manca de "transparència" en la gestió de la Covid-19 a les residències geriàtriques. Després d'una investigació d'ofici que va començar el 25 de març, Ribó ha reclamat que les dades "siguin clares, actualitzades i transparents" per poder analitzar i actuar de forma adequada davant la problemàtica. Per la seva part, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest dilluns a la Generalitat que traslladi els avis de residències que tenen símptomes de Covid-19 a espais especials habilitats, ja que ha assegurat que la ciutat té equipaments preparats i disponibles.

Segons els càlculs de l'ajuntament barceloní, de les 270 residències de la ciutat, la majoria privades, el 70% té algun avi amb símptomes, i en total hi hauria uns 750 residents afectats, dels 11.500 residents, tot i que no estiguin 100% diagnosticats per un test. Per això, considera "insuficient" el ritme de trasllats, que fins ara han estat uns 130, i demana que la Generalitat lideri un "pla de xoc" amb directrius clares, professionals suficients i amb l'equipament protector adequat.



Segons l'alcaldessa, les xifres que tenen són les mateixes que la Generalitat, però el Govern només comptabilitza els positius confirmats per un test. En aquest sentit, el consistori recorda que no hi ha prou testos per tothom i que els pacients simptomàtics també s'han de comptabilitzar per precaució. Per això, ha afirmat que la ciutat està preparada per fer trasllats més nombrosos d'avis amb símptomes a espais medicalitzats com els hotels o els pavellons esportius, sempre que la Generalitat fixi directrius clares, aporti els professionals necessaris i els doti dels equipaments protectors imprescindibles. Segons ella, en una setmana es podrien traslladar tots els afectats.

D'altra banda, la investigació del Síndic de Greuges ha rebut 35 sol·licituds d’intervenció de la institució, 21 formulades en forma de queixes i 14, en forma de consulta. A través d’aquestes queixes i consultes, "s’ha pogut detectar" que hi ha hagut "manca de previsió i d’informació", i que s’han anat adoptant mesures organitzatives i de recursos humans i instruccions tant per a residències com per a centres de dia, "però a partir de mitjan març".

El principal motiu de les consultes i les queixes rebudes, a banda de la manca d’informació, és no saber en quina situació es troba el familiar o si la residència disposa de suficient personal i mesures de protecció, així com la sorpresa i preocupació de familiars de persones residents en centres residencials per a la gent gran davant la possibilitat que laboratoris privats facin el test als residents assumint-ne el cost els mateixos residents o les seves famílies. Diversos professionals també s’han adreçat a la institució per mostrar la preocupació per la situació en la qual es troben i els riscos laborals que han d’assumir. Davant d'això, Ribó ha demanat una coordinació "més forta" entre el Departament de Salut i el de Treball, Benestar Social i Famílies.

El coronavirus està afectant cada dia a més residències geriàtriques, entre elles la residència Salarich-Calderer de Bagà, que ha registrat 13 persones mortes per la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia fins aquest dilluns. Fonts del centre han explicat a l'ACN que hi ha també disset residents aïllats, d'una població total de 80 places. També hi ha una vintena de treballadors de baixa per simptomatologia vinculada a la malaltia. D'altra banda, la residència de gent gran Gatassa de Mataró ha registrat fins a una quinzena de persones internes mortes en les últimes 72 hores, segons ha avançat el diari Capgròs.

Així mateix, la residència Ballús de Valls suma 15 morts confirmades per coronavirus SARS-CoV-2, i 34 residents i tres professionals que han donat positiu, segons han informat a l'ACN fonts del Departament de Salut aquest dilluns. Per la seva banda, a la residència Nostrallar dels Pallaresos s'han confirmat 13 morts amb la covid-19 i 30 residents que han donat positiu. A la Residència Vila-seca el balanç confirmat és de 61 residents contagiats per coronavirus i una víctima mortal, segons les mateixes fonts.