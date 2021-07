Colau reclama una "transformació radical" per la recuperació post-Covid

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat una "transformació radical" per la recuperació post-Covid perquè "les velles estructures ja no donen més de si mateixes". Ho ha dit en la sessió inaugural de la segona cimera internacionalista Fearless Cities, organitzada per Barcelona en Comú, on també ha remarcat la importància del municipalisme i les aliances globals per avançar cap a canvis estructurals.

Ha reivindicat la necessitat del municipalisme i les aliances globals

"Sortim d'aquesta pandèmia i no necessitem una simple recuperació, necessitem una transformació", ha afirmat l'alcaldessa. En relació al municipalisme i al salt dels moviments socials a la política institucional, ha afirmat que "aquest procés municipalista és més necessari que mai". Ha destacat, però el "moment complicat" actual: "Si ja estàvem en crisi global amb unes institucions febles que per haver cedit als grans lobbies la ciutadania ha perdut la confiança, a tot això sumem el canvi climàtic, un sistema patriarcal cruel, i una pandèmia que ha acabat de col·lapsar i que ha posat en evidència el sistema en el qual vivim".



Colau ha destacat que "malgrat les dificultats estem podent fer moltes coses que ens deien que eren impossibles". En aquest sentit ha recordat que Barcelona és la ciutat amb més inversió social de tot l'Estat, que s'han reforçat els serveis públics sumant treballadors i s'ha impulsat el dentista municipal. També s'ha referit a la regularització d'Airbnb: "Aquí el treball en xarxa amb altres ciutats ha estat clau que ha permès fer-li el pols a les grans plataformes que no estaven acostumades al fet que les institucions els diguessin que havien de complir amb la llei". I ha explicat la feina feta en habitatge amb la creació d'una Unitat Antidesnonaments que ha mediat en més de 10.000 llançaments.

Segona edició

Més d'un miler persones s'han inscrit en la segona edició de la cimera municipalista internacional Fearless Cities (Ciutats Sense Por), que, de moment, supera el nombre d'inscripcions de la primera edició. A més de Colau, hi participen els alcaldes de Valparaíso (Xile) i Grenoble (França). També estaran presents altres polítics com el nord-americà Phillipe Cunningham i la brasilera Manuela d'Ávila, al costat de l'economista Kate Rwaorth, el politòleg Yeison García i les escriptores Kate Aronoff, Debbie Bookchin i Paul Mason.



Tots ells participaran en debats digitals per intercanviar projectes de polítiques públiques en marxa a més de fer-ho en tallers pràctics sobre municipalisme. Fearless Cities és una agrupació informal d'activistes, organitzacions i càrrecs electes locals de tot el món que defensen la importància de la gestió de les ciutats per aconseguir els seus objectius de "radicalitzar la democràcia, feminitzar la política i impulsar una transició econòmica".