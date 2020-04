Els festivals de música, pendents de l'evolució de la crisi del coronavirus

L'ajornament del Primavera Sound per la crisi de la Covid-19 pot haver mogut les fitxes d'un tauler de joc en què hi conviuen desenes de festivals durant tres mesos a Catalunya. El certamen més matiner i concorregut del país -amb més de 220.000 assistents l'edició passada, segons les seves xifres oficials- es trasllada a finals d'agost, ha aturat la venda d'entrades i no ha confirmat quins dels artistes es mantindran en el cartell. Certàmens multitudinaris com el Sónar, el Cruïlla o el Rock Fest i d'altres més petits com el Vida, Cap Roig o Pedralbes asseguren que mantenen el calendari pendents de l'evolució de la crisi i constaten una davallada en la venda de localitats, que esperen revertir quan es torni a la normalitat, segons ha recollit l'ACN.

Com el Primavera Sound el festival Strenes de Girona, que s'havia de celebrar del 28 de març al 3 de maig, també ha optat per l'ajornament fins a finals de juny pel coronavirus, segons s'ha sabut aquest dimecres. Strenes ha reprogramat la majoria de concerts previstos. Es farà del 26 de juny a l'11 de juliol i serà una edició especial 'post-quarantena' amb 24 concerts, el 80% de la programació prevista inicialment. Entre els noms que hi actuaran hi ha Fangoria, Miky Núñez, La Casa Azul, Sopa de Cabra, Koers i la violoncel·lista Lori Goldston, entre d'altres. Les entrades ja comprades seguiran essent vàlides per a les noves dates. I en el cas dels concerts que no tenien l’aforament complet, es podran adquirir entrades al web del festival.

El director del festival, Xavier Pascual, ha dit aquest dimecres a l'ACN que poder mantenir la majoria del cartell "no ha estat una feina fàcil", ja que s'ha de fer compatible la disponibilitat dels espais de la ciutat de Girona amb les agendes de tots els artistes. Malgrat el "tetris" que han hagut de fer, celebra poder mantenir el 80% dels grups i en especial les cares més visibles, com Fangoria, Sopa de cabra, Blaumut, La casa azul, Miki Núñez, Oques Grasses o Judit Nedderman.



En una edició "amb xancletes", la fisonomia del certamen gironí serà diferent però Pascual afirma que no es tracta d'una edició "de butxaca". "No és una edició reduïda, ja que poder mantenir la majoria és un gran triomf i el repte que ens havíem proposat".

Sónar, Cruïlla, RockFest...

El Sónar precisa que la situació és canviant i que continuen treballant amb "diversos supòsits", prioritzant sempre les recomanacions sanitàries que fixin les administracions. De fet, el festival té lloc habitualment només tres setmanes després del Primavera Sound als recintes de Fira de Barcelona de Montjuïc i Gran Via i congrega, cada any, més de 100.000 persones en tres dies.



El festival de música electrònica també confirma una caiguda en les vendes d'abonaments i, de fet, el mateix Primavera Sound ha aturat la compra online i ha anunciat que no la reactivarà fins que cessi l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol.

En el mateix recinte que el Primavera Sound s'hi celebra, cada any a principis de juliol, el Cruïlla. Des de l'organització, s'especifica que continuen treballant "amb el mateix calendari" i confirmen que la data i la procedència dels assistents són diferents respecte altres certàmens, com el Primavera Sound. "El 95% del nostre públic és local, això hi té molta importància", remarquen les mateixes fonts.



Un altra dels grans festivals previstos i que coincideix per dates amb el Cruïlla és el RockFest, programat pel 2, 3 i 4 de juliol al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). L'organització manté els plans inicials, però assegura que seguirà en tot moment les indicacions de les autoritats sanitàries i ara mateix no es preveuen canvis en el calendari.

Per ara, el RockFest ha anunciat alguns dels caps de cartell, com Kiss, que farà a Santa Coloma el seu comiat a l'Estat espanyol; el retorn de Lynyrd Skynyrd; el 50è aniversari de Judas Priest, o l'espectacle únic a Espanya del grup Accept. L'organització té molts altres artistes ja confirmats però espera a anunciar-los "quan sigui el moment".



També per al mateix cap de setmana està prevista la celebració del Vida, a la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Ara per ara, mantenen "el mateix pla". Constaten, també, una caiguda en el ritme de venda d'entrades com tota la resta d'esdeveniments culturals, que contrasta amb unes vendes prèvies "molt bones". Davi Poveda, director del Vida, assegura que ho han aturat tot per les "circumstàncies actuals", però que estan "esperançats que la gent tornarà a tenir ganes de sortir i de fer coses un cop això acabi". El festival Maleducats, que s'estrenava aquest maig, ja s'ha ajornat al juliol.

Canet Rock manté per ara el calendari.

L'organització del Canet Rock, per la seva banda, també manté els plans de poder celebrar el festival el pròxim 4 de juliol al pla d'en Sala de Canet de Mar (Maresme), a l'espera de veure com evoluciona la pandèmia. Almenys durant el mes d'abril no s'espera que es prengui cap decisió perquè entenen que encara hi hauria marge per reaccionar més endavant, si calgués. El festival ja va penjar el 'sold out' el passat febrer, cinc mesos abans del certamen, de manera que la venda d'entrades ja no l'ha afectat.



Per la seva banda, els organitzadors del Festival Embassa't han explicat que "per ara" es manté el calendari, previst per al 12 i 13 de juny al recinte de la Bassa de Sant Oleguer de Sabadell. Amb tot, han reconegut que han començat a valorar "altres opcions" i han indicat que no descarten que puguin produir-se canvis. Així mateix, han assegurat que abans que esclatés la pandèmia "el ritme de venda d'entrades era molt bo" i fins i tot "millor" que en edicions anteriors. Ara, però, s'han "aturat les vendes".

Festivals que s'allarguen setmanes

Un cas diferent és el de festivals que s'allarguen al llarg de l'estiu, amb diversos concerts més reduïts al llarg de les setmanes. La setmana passada, el Terramar de Sitges va confirmar que anul·lava l'edició d'aquest any, que partia ja de diversos "entrebancs previs", perquè no podia garantir el nivell esperat.



Un dels més propers és el Festival de Pedralbes, que tenia previst començar el 3 de juny. Segons precisen fonts del certamen, es preveu que el festival es faci "amb normalitat", malgrat que continuen "molt atents" al què vagin passant i, de produir-se, comunicarien tan aviat com els fos possible un canvi de data.

Els principals festivals de la Costa Brava coincideixen que la principal incidència del coronavirus és, per ara, en la venda d'entrades. Tots ells han explicat que havien notat un bon ritme a nivells d'ocupació, però que des de ja fa més de dues setmanes la demanda s'ha frenat.



El Festival de Cap Roig, que es fa entre el juliol a agost a Calella de Palafrugell (Baix Empordà), ja tenia un 60% de les localitats venudes. El seu director, Juli Guiu ha assegurat que anaven "camí de fer un rècord històric" d'assistents, però ara aquest fita es podria tòrcer ara arran de la crisi sanitària provocada per l'emergència sanitària de la Covid-19.

En el cas del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), també havien notat un augment important en la venda d'entrades respecte l'any passat, que s'ha aturat. De tota manera, qui segueix despertant l'interès del públic és el violoncel·lista Hauser, que manté el ritme d'abans que esclatés la crisi del coronavirus



Malgrat tot, les programacions i les dates dels festivals seguiran essent les mateixes previstes inicialment. De moment, cap d'ells ha patit cap baixa d'artistes que hagin cancel·lat les seves gires la venda es pot fer.

Arts d'Estiu i Festival de Cambrils mantenen el calendari

Qui tampoc mou fitxa pel moment és l'Arts d'Estiu de Pineda de Mar, també al Maresme. En aquest cas, el festival se celebra entre finals de juliol i el mes d'agost, que són justament les dates on s'ha traslladat el Primavera Sound. L'Arts d'Estiu, que enguany arriba a la desena edició, no ha presentat encara el cartell complet i esperarà a que s'aixequi el confinament per anunciar nous artistes i que es recuperi la venda d'entrades, que s'ha aturat en sec.

De la seva banda, el Festival Internacional de Música de Cambrils, que en aquesta edició es redimensiona i passa a un format de cinc dies del 5 al 9 d'agost, mantenen el certamen "sense canviar" la planificació, tenint com a prioritat el benestar del públic. En aquest sentit, creuen que les dates els són propicies i que la situació estarà normalitzada, amb l'objectiu de "tirar endavant sense problemes". Quant al FeMAP, que té lloc a diversos punts del territori, estan a l'espera de com evoluciona la situació però que en "breu" decidiran què fer.

Mesures de suport en cas de suspensió o ajornament

Els festivals i esdeveniments culturals podran acollir-se als "supòsits de força major" en cas que hagin de suspendre's o ajornar-se. Així s'assenyala al nou Decret llei de mesures extraordinàries que el Govern va anunciar la setmana passada per fer front la crisi del coronavirus.



En aquest es descriuen "els casos de suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals que, per la seva rellevància, envergadura i naturalesa internacional, requereixen una preparació especial i depenen en gran mesura de la mobilitat dels assistents, fins i tot, quan es preveu que tinguin lloc després de l’aixecament de l’estat d’alarma". Cultura decidirà si els esdeveniments compleixen els requisits per acollir-se a aquests "supòsits de la força major" en cas de suspendre's o d'ajornar-se.