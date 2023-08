El curt 'La entrega' guanya al setè In-FCTA, el Festival de Cinema a la Terra Alta

El curtmetratge de ficció La entrega del director gallec Pedro Díaz ha guanyat la setena edició de l'In-FCTA, el Festival de Cinema de la Terra Alta. El veredicte es va fer públic ahir dissabte a Bot, després de les deliberacions fins a l'últim moment per part del jurat.

"És un curt molt complet, molt ben dirigit i amb un llenguatge cinematogràfic molt interessant", ha assenyalat el director del certamen de la Terra Alta, Ivan Massagué. L'obra parla d'Armando, un ancià que fa una dècada que no surt de casa.

Més d'un centenar de curtmetratges han optat a ser projectats al municipi de la Terra Alta durant la setmana de l'In-FCTA i finalment se n'han seleccionat 35 de temàtiques variades, amb la qualitat com a punt en comú. Massagué sosté que el certamen es troba "consolidat" després de set edicions i que atreu talent cinematogràfic d'arreu de l'estat espanyol.

Els actors Mireia Aixalà i Jordi Díaz van ser els mestres de cerimònia d'una gala on el moment emotiu destacat va ser l'entrega del premi LoFato 2023 a Josep Mulet, conegut al poble com el cinero. Juntament amb la seva dona Maria, han estat al capdavant de la sala de cinema municipal de Bot, que compleix seixanta anys en actiu.

Els premis d'aquesta edició han sumat una nova categoria dedicada als cineastes novells i que s'ha emportat Violetta Mariani amb l'obra Per cada una. Pel que fa a la secció Highland, el premi a millor curt ha estat per Tu navidad de Jordi Sallén, mentre que en el cas de la categoria Highland Mini ha estat per Escoles per lo tren, de l'escola Sant Blai.

En la categoria HighlandPro, més enllà del premi principal LoFato a La entrega de Pedro Díaz, l'organització ha fet una menció d'honor a Chaval de Jaime Olías, mentre que el públic ha guardonat La Cremallera de Martín Cuervo. Aquest és el primer cop que Cuervo ha participat en el festival, del qual n'ha destacat la facilitat de crear sinergies amb altres professionals, gràcies a l'"agermanament" dels festivals de petit format.

Actors al jurat

Els actors Carlos Cuevas, Laia Manzanares, Melani Olivares i Nausicaa Bonnín s'han estrenat com a jurat per decidir els premiats d'aquesta edició, un veredicte que ha patit canvis fins a l'últim moment. "Qualsevol deliberació és difícil, perquè et sents amb la responsabilitat de valorar moltes coses i ser conseqüent amb un mateix i un equip. Pensàvem que seria més fàcil del que va ser, però crec que això és una bona notícia", ha destacat Bonnín.