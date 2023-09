Denuncien una agressió homòfoba a l'actor Roberto G. Alonso en ple carrer a Barcelona

El director teatral Josep Maria Miró ha denunciat a través de les xarxes socials una agressió homòfoba a l'actor Roberto G. Alonso en ple carrer de Barcelona. L'artista es dirigia a la roda de premsa de presentació de la temporada de la Fundació Joan Brossa - Centre de les Arts Lliures, on s'ha programat l'espectacle Jo, travesti, dirigit pel mateix Miró i interpretat per G. Alonso. Els Mossos estan investigant els fets.

Segons ha explicat Miró a Twitter, una persona "l'ha insultat, l'ha estirat dels cabells i l'ha tirat al terra clavant-li cops de puny i de peu i mentre li deia maricón". Per sort, ha afegit, només han estat cops i rascades. Posteriorment, l'actor ha anat al CAP i a comissaria per denunciar-ho. "Hi ha imatges de l'individu i esperem que el localitzin".

"El 2023 hi ha gent que creu que no fa falta el dia de l'Orgull, continuar fent pedagogia o impulsar mesures polítiques per protegir la comunitat LGTBI", diu. "Sí que calen perquè hi ha qui els molesta i no accepten la diferència i l'agredeixen. Hi ha desconeguts, energúmens, que es van perdre en algun punt de l'evolució humana, social, cívica i ètica, que es creuen amb el dret de fotre una hòstia a plena llum del dia simplement perquè ho els agrada algú, un gest o com va vestit".

Miró conclou el text mostrant la seva "ràbia i impotència" pel fet que li hagi passat això al seu amic i que en una ciutat, "aparentment respectuosa i oberta" passin coses així.

'Jo, travesti'

Josep Maria Miró i Roberto G. Alonso van presentar en la passada edició del Grec Jo, travesti, una autoficció a partir de la biografia de l'actor. L'obra tracta sobre el transvestisme que reivindica l'art i la cultura travesti i la figura de transformistes i imitadors d'estrelles amb una llarga tradició a casa nostra al llarg de tot el segle XX i fins als nostres dies.

Miró també ha recordat que Roberto G. Alonso ja va patir fa una dècada una agressió similar, "en aquella ocasió més violenta". El dramaturg ha dit que aquests dies ho han tingut present perquè ho citen a Jo, travesti.

L'espectacle es podrà veure al Centre de les Arts Lliures del 27 de setembre al 15 d'octubre del 2023.