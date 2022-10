Desconvocada la vaga del metall a Barcelona arran d'un principi d'acord per al conveni del sector

Patronal i sindicats han arribat a un principi d'acord per al conveni del metall de Barcelona que "garanteix el poder adquisitiu", segons un comunicat de CCOO. Segons la informació del sindicat, el conveni tindrà vigència fins al 2024 i inclou increments salarials d'un 4,2% per a aquest any, amb efectes retroactius a 1 de gener, un 3,9% per al 2023 i el mateix percentatge per al 2024.

També s'estableix una clàusula de revisió salarial al final de la vigència que garanteix el 85% de la diferència de la suma dels IPC reals dels tres anys i la suma dels increments acordats. En cas de diferència les taules salarials del 2025 pujaran automàticament a 1 de gener amb el percentatge, sense efectes retroactius.

Un altre aspecte destacat del preacord, afirma CCOO, és que durant la vigència d’aquest conveni no hi haurà compensació ni absorció dels increments salarials acordats. A més, s'inclou un permís retribuït de 12 hores de lliure disposició a partir del 2023.



Amb aquest acord, signat també pel sindicat UGT, es tanca el conflicte obert al sector del metall de la província de Barcelona i queda desconvocada la vaga prevista per aquests dijous i divendres. El pacte va signar-se aquest dimarts en el marc d'una reunió que ha tingut lloc amb la mediació del Departament de Treball.

Dijous ja s'havia signat un pacte sobre el nou conveni del metall a la demarcació de Tarragona, que també garanteix increments salarials significatius als treballadors. En aquest cas, la vaga s'havia convocat per dilluns i dimarts d'aquesta setmana i va quedar també desconvocada arran de l'acord.