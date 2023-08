Desconvocada la vaga de vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat

Desconvocada la vaga de vigilants de seguretat de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat que havia de començar aquest dijous, després de l'acord dels treballadors amb l'empresa. Els sindicats i la companyia I-SEC han tancat el pacte de matinada, després d'hores de mediació al Departament de Treball.

El comitè d'empresa ha fet una bona valoració de l'acord, sobretot en matèria social. L'empresa s'ha compromès a contractar més dones i a concedir part dels plusos salarials que reivindicaven els treballadors, pels que dominin més idiomes i pels que agafin menys baixes.

En concret, els sindicats han detallat que l'empresa ha acceptat recompensar amb un plus d'idiomes el fet que tots els empleats estan obligats a dominar l'anglès. La recompensa salarial es dividirà en dues escales, en funció de si els treballadors tenen o no titulació. Per reduir l'absentisme també s'ha acordat el plus pels treballadors que agafin menys baixes.

Una de les reivindicacions on no hi ha hagut acord amb la companyia amb seu a Països Baixos ha estat en el servei del pàrquing. Els treballadors demanaven tenir una plaça per estacionar els seus vehicles sense haver-se de gastar 440 euros a l'any en aparcament, i han acabat reculant en el reclam.

Els vigilants de seguretat estaven convocats a anar a una vaga indefinida de dijous a dilluns i en tres torns, a partir d'aquest dia 10, en ple pic de vacances. La plantilla de vigilants de seguretat està formada per unes 500 persones.

Vagues des de 2017

El servei de seguretat de l'aeroport de Barcelona fa anys que encadena conflictes laborals, principalment per la manca de personal i les condicions laborals precàries dels vigilants. El 2017, la problemàtica entre els treballadors i la llavors adjudicatària Eulen es va allargar tot l'estiu causant greus problemes d'operativa.