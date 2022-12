Detingut el tenor Albert Deprius a Calella per abusos a una alumna entre 2010 i 2014

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns el tenor Albert Deprius, acusat d'abusos a una menor, alumna seva, entre els anys 2010 i 2014, segons ha avançat l'Ara i han confirmat a l'ACN fonts de la investigació. La jove, que llavors tenia entre 14 i 18 anys, el va denunciar el passat novembre. Se l'imputen delictes d'agressió sexual, assetjament i contacte amb menors a través de xarxes socials.

Després de la detenció, es preveu que dimarts passi a disposició judicial als Jutjats d'Arenys de Mar (Maresme). Deprius és col·laborador de l'escola de música Can Salom de Calella (Maresme); director del Cor Harmonia, i director artístic, també a Calella, de la Temporada Lírica i el Festival Internacional Canta al Mar.

Més d'una víctima

Segons ha avançat l'Ara, almenys una segona víctima l'hauria denunciat també al juliol i una tercera dona ho va fer l'any 2016. Llavors, però, el cas s'hauria resolt amb un acord extrajudicial. Els Mossos no confirmen per ara aquest extrem i afirmen que la investigació continua oberta després de la darrera denuncia, que és la que ha desencadenat la detenció.

L'Ajuntament de Calella ja ha anunciat que "suspèn relacions" amb Deprius, de manera que cancel·la qualsevol acte o concert que compti amb la participació del músic. L'alcalde, Miquel Buch, ha dit a l'ACN sentir-se "sorprès" i "dolgut" amb la detenció de Deprius, ja que ha assegurat que el tenor havia negat les acusacions per agressions sexuals que havien aparegut anteriorment en forma de pintades a alguns punts del municipi.

Buch ha convocat per a aquest mateix dilluns a la tarda una junta de portaveus extraordinària per informar directament als grups i valorar conjuntament l'actual situació. Sobre la taula de la reunió hi ha la possibilitat que el consistori acordi personar-se a la causa com a acusació popular si el jutge veu indicis de delicte.