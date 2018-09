La Diada Nacional de Catalunya en directe

Primer 11 de setembre amb presos i exiliats. Enguany, els actes d'aquesta diada giraran entorn els crits pel seu alliberament i retorn, que ja van viure una prèvia durant la nit d'aquest dilluns, amb les marxes de torxes a les presons catalanes i els actes institucionals del vespre.



Al centre de la jornada hi haurà la ja tradicional manifestacó convocada per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que omplirà tota la Diagonal de Barcelona des de Palau Reial fins a la plaça de les Glòries. Més de 400.000 persones -tots els trams estan plens des d'aquest dilluns a la tarda- es concentraran per generar una onada sonora que recorrerà tota l'avinguda amb els crits de la gent a les 17.14 que, segons expliquen les entitats, vol representar la força de la gent.



Pots seguir la última hora de la Diada Nacional de Catalunya aquí.

L'Ajuntament de Barcelona al monument de Casanova

Els membres del govern municipal de Barcelona, amb l'alcaldessa Ada Colau, els tinents d'alcalde Jaume Asens i Gerardo Pizzarello, entre d'altres. També han assistit representants dels grups parlamentaris del PSC, Jaume Collboni, o el primer de llistes del PDeCAT, Xavier Trias. No han assistit representants de Ciutadans, el PP i la CUP.



Davant de mitjans, Colau no ha volgut acceptar preguntes per destacar un missatge de suport als presos polítics: "Com a càrrec institucional, és la meva obligació fer menció de les absències", ha dit. I ha afegit que "Catalunya ho tindrà molt difícil per recuperar la normalitat política i serà molt difícil desbloquejar la situació amb l'Estat si aquesta gent segueixen sent a presó".



També han participat de l'acte la delegació de la Diputació de Barcelona, encapçalada per Marc Castells.





El Govern inicia l'ofrena floral a Rafael Casanova

Els membres del Govern de Catalunya inauguren l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, amb el president Quim Torra, al capdavant. És el primer cop que aquest executiu viu l'11 de setembre des de la Generalitat. També han fet la seva ofrena la Mesa del Parlament, entre ells el president de la cambra, Roger Torrent. Després d'aquest acte, els membres de la Mesa anrian a visitar l'expresidenta Carme Forcadell a la presó de Catllar (Tarragonès).



En acabar l'entrega, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha tingut un record pels presos i exiliats: "El Govern legítim és a presó i a l'exili, algunes diputades són a l'exili. Els actes de la Diada d'ahir estaven al voltant de la idea de la manca de llibertat. Els tenim més presents que mai i els enviem una abraçada, si ens poden veure".



També ha fet declaracions Roger Torrent, qui ha valorat la figura de Forcadell: "No és una diada normal. És excepcional, amb presos i exiliats. La presidenta Carme Forcadell, a qui jo ara aniré a veure, està entre reixes, és una presa política, per haver fet parlamentarisme", ha dit.