El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a la mobilització durant l’11 de setembre i ha aprofitat el seu missatge institucional previ a la Diada Nacional de Catalunya per reiterar la demanda d’unitat per tal d’“acabar el camí” i “no aturar-se” per assolir com a objectiu final que el país pugui ser “lliure”. Des del Palau de la Generalitat, Torra ha demanat sortir “sense por a les places i carrers a proclamar el nostre compromís innegociable i complet amb la democràcia, els drets socials, civils i polítics, i amb la bandera de la llibertat sempre i a tot arreu” i ha insistit en “avançar plegats per fer realitat els nostres somnis i els nostres anhels”.



Amb la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici del Procés a l’horitzó, el president ha demanat “encarar els temps que venen amb determinació i coratge, amb intel·ligència i caràcter, amb generositat i unitat”, ja que segons ell “la democràcia, avui al nostre país sota un setge llarg i penós, és i serà sempre la resposta dels catalans”. En aquest sentit, ha tornat a apuntar que la resposta a la sentència -sense mencionar-la- ha d’implicar l’exercici del dret a l’autodeterminació: “cada dret que ens sigui negat, caldrà que el tornem a exercir”.



Sobre la qüestió ha apuntat que “els pobles formen part dels estats per dues vies: per voluntat o per imposició; per adhesió o per repressió. I hi ha una sola manera de resoldre aquesta disjuntiva, que és exercint el dret d’autodeterminació, un dret que pertany únicament i exclusivament als pobles”.



Amb un to més rupturista també ha manifestat que “la construcció del nostre país només es pot fer segant cadenes” i ha assegurat que “Catalunya serà allò que vulguin els catalans. No en tingueu cap dubte. Som al segle XXI, per més que alguns s’entestin a tornar al XIX o, fins i tot, al XVIII. I totes les lluites democràtiques i pacífiques han de poder reeixir si tenen el suport de la majoria dels ciutadans”.



Finalment, i com a apunt històric, ha volgut comentar a l’inici del seu discurs que “la Diada Nacional de Catalunya no commemora cap derrota”, sinó que és “una jornada que ens serveix per recordar la determinació, la tenacitat i la persistència dels catalans en la lluita constant per la llibertat. Celebrem, doncs, l’Onze de Setembre com una renovació permanent d’aquest compromís de ciutadania per construir una societat més justa, més cohesionada, més solidària i més lliure”.