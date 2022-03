Unes 10.000 persones han recorregut el centre de Barcelona en la manifestació pel tercer dia de la vaga educativa, segons la Guàrdia Urbana. Els manifestants han arribat fins a plaça Sant Jaume, on han reclamat una vegada més la mediació del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el conflicte, a qui li demanen que directament destitueixi el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Aragonès, per la seva banda, ha rebutjat ser l'interlocutor i ha reiterat que Cambray té tot el seu suport.

Aquest dimarts, el conseller va anunciar que els centres que volguessin no haurien d'aplicar els nous currículums l'any que ve, tal com demanaven els sindicats, que tanmateix consideren la mesura insuficient davant dels múltiples motius que han provocat les mobilitzacions. El conseller va afirmar que l'avançament del curs escolar es manté tal com està previst, amb l'inici una setmana abans de l'habitual.

Cambray va fer un pas enrere en l'aplicació dels currículums, però no del calendari

El Departament d'Educació ha informat aquest dijous que el seguiment de la vaga educativa en el tercer dia d'aturada als centres públics és del 9,85%, segons les dades comunicades pel 86,58% de les escoles. Aquest dijous estan convocats a la vaga el personal docent, el d'administració i serveis i el personal laboral només dels centres públics. Dimecres el seguiment va ser del 15%, i dimarts va ser del 31% a Primària i del 8,7% a Secundària, sempre segons Educació. Els sindicats van xifrar el seguiment del primer dia entre el 60% i el 70%.

A primera hora d'aquesta tercera jornada de vaga, un grup de docents ha tallat la circulació de la Ronda Litoral de Barcelona. El tall s'ha produït al voltant de les 9 del matí a l'altura de la Barceloneta, on ja s'han generat algunes retencions de vehicles. Els manifestants s'han plantat en aquest punt amb pancartes i pots de fum per protestar contra les polítiques del departament d'Educació i fer palès el malestar del col·lectiu.