Els advocats d'Oriol Junqueras i del seu partit, ERC, han presentat aquest dijous un recurs davant del Tribunal Suprem i un altre davant de la Junta Electoral Central (JEC) en què demanen la seva posada en llibertat i restituir la seva candidatura a les eleccions espanyoles d'aquest diumenge com a número u d'ERC. Fonts jurídiques d'ERC han assegurat que el 30 d'octubre van rebre un acte d'execució de la sentència de Tribunal Suprem del judici de l'1-O, que acorda posposar la pena d'inhabilitació de Junqueras fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) resolgui si el dirigent gaudeix o no d'immunitat en haver estat proclamat eurodiputat electe.



Davant d'aquesta resolució, els advocats plantegen dues qüestions: d'una banda, que si el Suprem posposa la pena d'inhabilitació també hauria de suspendre la resta de la pena, és a dir, el seu empresonament i, de l'altra, que si no està inhabilitat, la JEC ha de mantenir la seva candidatura el 10-N com a cap de llista de la formació republicana, després de ser exclòs en aplicació de la sentència de l'1-O.



Les mateixes fonts han explicat que aquest acte d'execució del Suprem dona un tractament especial a Junqueras i que, "per alguna raó", no els va ser notificat fins al dia 30 d'octubre, i no el 14, quan es va emetre la sentència, i que té dues implicacions, una al TS i una altra a la JEC. En primer lloc, argumenten que, si se suspèn la seva pena d'inhabilitació, "és totalment arbitrari que no se suspengui la pena de presó" i qüestionen quin és el motiu pel qual es posposa una part de la sentència i l'altra no.



Segons aquestes fonts, el Suprem ha d'esperar a la resolució del TJUE sobre la immunitat parlamentària de Junqueras per complir la pena de presó i, com que el termini de dos anys de la presó provisional va caducar el 2 de novembre sense ser prorrogat, el dirigent republicà hauria ser posat en llibertat. "D'acord amb els raonaments del Suprem, mentre no surti la sentència de Luxemburg (TJUE) han de suspendre les penes. Si han de suspendre-les totes, ja no poden mantenir les penes de presó. Per tant, a dret de llei, Junqueras hauria de sortir en llibertat", subratllen.

D'altra banda, consideren que la JEC es va precipitar en ordenar que ERC canviés la seva llista electoral per al 10-N per excloure Junqueras, perquè no havia tingut en compte la interlocutòria de l'Suprem que posposa la seva inhabilitació: "La JEC ha bloquejat la candidatura de Junqueras quan hi ha una resolució del Suprem que diu que no està inhabilitat".



Tenint en compte que, per a ells, si no està inhabilitat tampoc s'ha d'aplicar la condemna fins que el TJUE es pronunciï, Junqueras recuperaria la seva condició d'elegible en uns comicis, ja que un condemnat per la justícia no pot ser candidat.

Tot i que no contemplen que el nom de Junqueras estigui a la papereta electoral aquest diumenge perquè ja estan impreses, esperen que la JEC el restitueixi i el reconegui com a candidat d'ERC.



En una compareixença a la seu del partit, el líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha defensat que l'exclusió de Junqueras de la llista de les eleccions espanyoles "torna a ser un nou escàndol judicial, una nova mostra d'arbitrarietat de la justícia". "Van contra Oriol perquè és el millor candidat que ningú pot tenir. Tornen a fer un ús il·legítim de la justícia", ha criticat. A més, ha assegurat que lluitaran fins al final per alliberar Junqueras i perquè pugui ser candidat: "Rehabilitarem l'Oriol el dia 10 a les urnes i seguirem lluitant fins al final davant de la injustícia".