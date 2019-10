Tot i que oficialment no ho farà fins demà, la campanya electoral ja ha començat i el candidat del PSOE necessita fer-se fort al centre. Cada vot compta. A Catalunya, el missatge vindria a ser el següent: Pedro Sánchez estreny, però no ofega. Sobretot a diferència dels partits de la dreta. Aquest mateix dimecres els socialistes han recuperat al seu programa electoral les referències al federalisme per pressions, diuen els mitjans, del PSC. Caldrà veure si els votants en queden convençuts.



A Viladecans, el president del govern espanyol en funcions ha tornat a reclamar diàleg per resoldre el conflicte a Catalunya, i ho ha tornat a fer "dintre d’un marc, que és el de la condemna sense embuts de la violència" i "la solidaritat amb els policies ferits". També ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, de no reconèixer "l’altra part de Catalunya".



El CDR local i Pícnic per la República han convocat una protesta davant el recinte Cúbic amb el lema “No ets benvingut a la presó de Viladecans” -en referència a la situació legal que durant més d’un any va patir l’activista Tamara Carrasco-, el que ha fet que els antiavalots dels Mossos d’Esquadra tanquessin el perímetre de l’espai. Els militants socialistes, molts dels quals han arribat en autobusos, han anat entrant mentre tractaven d’ignorar les protestes a l’altra banda de la tanca. Es podria dir que una línia d’agents i de tanques dividia dos mons. Un petit grup de manifestants ha aconseguit entrar al recinte, però ha estat ràpidament expulsat mentre l’acte continuava amb els parlaments de l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz Novella, i la diputada socialista Sònia Guerra López.

Quan necessites que el “Parc de la Pau” d’una ciutat estigui blindat per les forces d’ocupació amb motiu de la presència de Pedro Sánchez al Cúbic de #Viladecans, está clar que 🚫 Pedro Sánchez no ets benvingut !!#RevoltaPopular #foralesforcesdocupacio #CDRenXarxa pic.twitter.com/4ANl3A54cW — CDR Castelldefels 🎗️ (@CDRcstf) October 30, 2019

Sánchez ‘recomana’ a Torra parlar amb Iceta “i amb els catalans”



Sánchez s’ha adreçat primer a la gent congregada a una sala lateral perquè no ha pogut entrar al recinte, que s'ha omplert. Ja a l'auditori principal, el candidat socialista denunciat l’existència d’una "campanya de desmobilització" i "notícies falses" a lo Trump del PP, en referència al descobriment d'una trama de pàgines de Facebook vinculades a persones properes al partit i que ha gastat 40.000 euros en anuncis contra el PSOE. "Primer caixa B i ara campanya en B", ha bromejat, "el PP no té remei"



A continuació, Sánchez ha entrat en matèria. Ho ha fet describint una població "abandonada per les institucions catalanes ara mateix governades pels independentistes" i amb un discurs que s’ha centrat en equiparar els partits independentistes i els de la dreta extrema espanyola. D’aquests darrers ha dit que es troben en "una competició" a l’hora d'exigir mesures més contundents contra Catalunya.



"El govern d’Espanya està fent el que cal", ha defensat en agregar que "si amb Rajoy es triplicà la xifra d’independentistes, amb aquests tres Puigdemont i Torra fan l’onada". El candidat socialista ha carregat durament contra el president de la Generalitat. "M’ha sortit un amic nou, que és el senyor Torra, que em truca tots els dies, m’envia cartes...", ha relatat abans de demanar-li "que no faci trucades interurbanes, que les faci urbanes, que parli amb Iceta i amb els catalans."

"No hi ha gaires diferències entre la ultradreta i l’independentisme més recalcitrant: diuen que només hi ha una Catalunya, la independentista", però "afortunadament hi ha moltes Catalunyes", ha manifestat Sánchez. "Ells diuen que només hi ha una Espanya: la nostra", ha seguit, "afortunadament hi ha moltes Espanyes". Els catalans, creu Sánchez, "estan cansats d’aquest bucle", del qual només es pot sortir amb "convivència" i "concòrdia".



Sánchez ha promès "fermesa i unitat" per resoldre el que ha qualificat com "una crisi de convivència". Només el PSOE, ha sostingut, "té un projecte de país sense exclusions", mentre la resta dels partits només en té un "per a les properes dues setmanes: frenar al PSOE, que surti debilitat, ho volen els independentistes, i la dreta també." El candidat ha acabat demanant el vot per a uns comicis que són "una gran oportunitat" per "trencar el mur del bloqueig", aconseguir "estabilitat" i "un govern fort i estable per portar a terme propostes progressistes."

Imatge de la convocatòria del CDR a Viladecans en protesta per la visita de Pedro Sánchez. EFE / QUIQUE GARCÍA

Iceta critica la vaga d’estudiants



"No deixarem que enfonsin aquest país", ha començat el seu discurs un enèrgic Miquel Iceta, en el qual ha anat alternant el català i el castellà. El primer secretari del PSC ha insistit en el discurs de Sánchez i a més ha criticat amb força la vaga estudiantil. "Com s’atreveixen a intentar bloquejar les manifestacions de gent que no els hi sembla bé, com volen tancar les classes a aquells que volen estudiar?", s’ha preguntat.



"Obrirem les aules, hi hauran classes, no deixarem que desacreditin la universitat catalana, no els hi permetrem", ha promès Iceta, que, com Sánchez, ha demanat a Torra que "condemni la violència" o "plegui". Als "violents" els ha demanat que "abandonin els carrers". "Els carrers no seran mai dels uns ni dels altres, amb nosaltres els carrers seran de tots", ha sentenciat a l’afegir que "la independència no és factible ni desitjable". "A la dreta els diem: nosaltres anem a defensar l’autogovern, no anem a deixar que ningú ens el tregui, ni per acció ni per omissió", ha rematat.