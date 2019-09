La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congrés, Laura Borràs, ha anunciat aquest diumenge que els presos polítics de la seva formació, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn seran candidats a les eleccions legislatives del 10 de novembre en les llistes de JxCat.



ERC ha ratificat que els seus dirigents empresonats Oriol Junqueras, Montse Bassa i Raül Romeva també encapçalaran llistes d'aquest partit al Congrés i al Senat.



JxCat ho ha explicat en un acte organitzat a les portes de la presó de Lledoners (Bages), on es troben empresonats els esmentats dirigents. Borràs ha declarat que aniran a Madrid perquè estan compromesos amb la democràcia, els Drets Humans, i ha defensat el projecte independentista perquè el consideren "el més social per a Catalunya". Laura Borràs, que ja va ser elegida diputada en les eleccions del passat 28 d'abril, repetirà com a candidata.

▶️ @LauraBorras: "Estem a les portes de la sentència de l'#1Oct i estem convençuts que l'única sentència justa és l'absolució. Des de #JuntsxCat parlem d'independència perquè estem convençuts que és el millor projecte per a Catalunya" pic.twitter.com/jEMplyz4qf — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) September 29, 2019

"Som a Lledoners per dir a aquells que volen conculcar els nostres drets, que seguim tossudament alçats, amb la nostra determinació intacta i per fer-los saber que els que són a la presó per posar urnes ens acompanyaran a les llistes electorals del proper 10 de novembre", ha manifestat.



Borràs ha demanat a l'independentisme que participi en els comicis perquè "cada espai que no s'ocupi a favor de Catalunya serà ocupat contra Catalunya" i

ha dit que, a Madrid, JxCat no oferirà "cap xec en blanc" sinó que el seu serà "un vot útil per a la independència" que en cap cas serà "rebutjat".

Torra: "No podem condemnar la violència que no existeix"

En el mateix acte, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha replicat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que aquest mateix diumenge ha tornat a demanar una condemna "ferma i rotunda" de la violència, en referència als membres dels CDR detinguts del passat dia 23.



"No podem condemnar el que no existeix", ja que "l'independentisme sempre ha estat pacífic", i per això "xoca contra la violència de manera natural": "Nosaltres no som violents", "no podem caure en el marc al qual ens volen portar, senzillament", ha reiterat el president català.



Torra ha convidat d'altra banda als partits que van donar suport a l'aplicació de l'article 155 a condemnar la "violència d'Estat" durant les votacions de l'1 d'octubre del 2017. "És l'única violència que cal condemnar", ha insistit.

En relació a les eleccions generals, Torra ha dit que "l'únic que ha fracassat" és el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, per no haver aconseguit ser investit pel Congrés.



Ha sostingut així mateix que si han de repetir-se els comicis és perquè "no es pot governar sense escoltar a la gent de Catalunya", una voluntat que ha reclamat que es "respecti" i que, si no es fa, perpetuarà la "inestabilitat i crisi profunda de l'Estat".

"I si hem de tornar a votar que no al president Sánchez tornarem a votar que no al president Sánchez", ha afirmat el president en referència a una nova investidura després de les eleccions.



Visiblement emocionat, Torra ha cridat a l'independentisme a "mantenir-se unit", no caure en "provocacions" i "recuperar el somriure" davant els "tants límits" traspassats per l'Estat.

"En aquesta nova etapa que comença", ha dit en al·lusió a la sentència del Suprem que es coneixerà en breu, el sobiranisme ha de tornar a prendre "la iniciativa" i ser "més alegre i determinat".



Ha afirmat així mateix que "mantindrà" la pancarta al balcó del Palau de la Generalitat malgrat el que dictamini la Justícia, encara que això li comporti ser condemnat a una inhabilitació de càrrec públic.

Puigdemont recorda el terrorisme dels GAL

En el mateix acte ha participat, en videoconferència des de Waterloo (Bèlgica), el president Carles Puigdemont, qui s'ha dirigit directament a Sánchez i li ha dit que "el govern de Catalunya mai tindrà a cap senyor d'una banda armada com els GAL" i ha afirmat també que mai es veurà a un conseller català "condemnat per segrestar a ningú".



Puigdemont ha censurat l'"estratègia de voler criminalitzar a tot l'independentisme", la qual cosa, ha assenyalat, "només admet una resposta": "Que utilitzem les armes de la democràcia: les paperetes i les urnes".

"Som gent de pau i justament perquè volem pau nosaltres usem les armes de la democràcia", ha indicat i, a pocs dies del segon aniversari de les votacions de l'1 d'octubre, ha cridat a "estar del costat de la gent que s'hi la juga per la independència i la democràcia" acudint el 10 de novembre a les urnes.



A aquest acte han assistit una mica més d'un centenar de persones, entre elles els consellers Miquel Buch, Meritxell Budó, Jordi Puigneró, Damià Calvet i Mariàngela Vilallonga, els diputats al Parlament Albert Batet, Eduard Pujol, Toni Morral i Gemma Geis; la regidora a l'Ajuntament de Barcelona Elsa Artadi, els diputats en el Congrés Jaume-Alonso Cuevillas i Míriam Nogueras; i el portaveu al Senat Josep Lluís Cleries.





ERC ratifica Junqueras, Montse Bassa i Rufián com a candidats

Esquerra Republicana (ERC) ha ratificat a través del seu Consell Nacional que les seves llistes tornaran a estar encapçalades per Oriol Junqueras, Gabriel Rufián i Carolina Telechea al Congrés i Raül Romeva, al Senat. Ho ha fet només uns dies després que Junqueras i Romeva es mostressin la seva disposició a encapçalar les candidatures a les eleccions del 10N.



La diputada Montse Bassa tornarà a ser la cap de llista per Girona, Xavier Eritja per Lleida i Jordi Salvador per Tarragona, ha informat ERC en un comunicat.



La candidatura continuarà sent paritària a totes les demarcacions i tant al Congrés com al Senat.