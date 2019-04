Falten menys de 72 hores perquè s'obrin les urnes i comencin les votacions per decidir la composició del futur Congrés dels Diputats i, de retruc, el president del Govern espanyol. I ara mateix una de les pugnes més descarnades és que la protagonitzen Ciutadans i PP pel votant de dretes. Després del fitxatge sorpresa de l'expresident madrileny Ángel Garrido per Cs, el líder i candidat del PP ha aprofitat el seu darrer acte a Barcelona per anunciar que si governa aprofitarà el seu primer consell de ministres per "activar" l'aplicació d'un nou 155 contra Catalunya. L'aplicació immediata d'aquest article de la Constitució, que va estrenar-se després de la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017, també és una promesa electoral de Ciutadans.



De fet, en la seva particular batalla per liderar el bloc de dretes -i clarament radicalitzades per intentar taponar la fuga de vots cap a la ultradreta de Vox- les dues formacions coincideixen bàsicament a limitar-se a proposar repressió contra l'independentisme, sense cap proposta constructiva per resoldre el conflicte polític català.



Aquest dijous, en un acte a l'Hotel Catalonia Plaza que ha reunit unes 350 persones, Casado ha manifestat que el PP no demonitza ni divinitza l'article 155 de la Constitució, que permet la intervenció d'un govern autonòmic, però ha afegit que si no "garantís" el respecte a les llibertats "de tots els catalans" estaria "prevaricant". Casado, però, obvia que la immensa majoria dels catalans justament refusen la intervenció de l'autonomia que tant defensen tant ell com Albert Rivera. Segons el dirigent del PP, l'activació del 155 serviria per exigir al president del Govern, Quim Torra, el "compliment de la Constitució".

Ja en la presentació del programa electoral del PP pel 28-A, que també va fer-se a Barcelona, Casado va anunciar mesures clarament destinades a la repressió de l'independentisme, com ara uns reforma del Codi Penal per convertir en delicte la "convocatòria d'un referèndum", en clara al·lusió al que va passar a Catalunya en la tardor de 2017; modificar la llei d'indults per prohibir-los als condemnats per rebel·lió o sedició, o la modificació de la llei de partits, perquè cap partit amb un líder jutjat per rebel·lió o sedició rebi fons públics.



El programa de Cs apunta en una línia molt similar. En concret, el partit de Rivera proposa "actualitzar els delictes de sedició i rebel·lió al Codi Penal, reforçar els instruments de la Llei de Seguretat Nacional i de la Llei d'Estabilitat Pressupostària per assegurar que la tasca dels Mossos d'Esquadra respon a la defensa lleial de la Constitució i que no es destina ni un sol euro de diners públics a finançar cap activitat vinculada al procés separatista" i impedir "que els que es fuguin de la justícia puguin presentar-se a les eleccions i/o beneficiar-se dels diners de tots". Ni PP ni Cs aporten cap proposta allunyada de la repressió.