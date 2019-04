És ja una tradició mirar als mercats l'endemà d'unes eleccions. No han passat ni 24 hores dels resultats electorals del 28-A i les elits econòmiques del país -el Ibex, la patronal i els grans bancs- aposten ja sense embuts per un pacte entre PSOE i Ciutadans. La pressió ja ha començat malgrat que la possibilitat d'un pacte de govern o de legislatura entre socialistes i taronges en aquest moment sembla improbable d'acord amb les contundents declaracions dels principals dirigents de Ciutadans negant qualsevol possibilitat d'un acord.



Aquest dilluns l'Ibex ha obert a la baixa després d'un resultat electoral que considera incert. Hi ha diversos escenaris per a la formació del pròxim Executiu a Espanya: en concret s'estudien un Govern a l'esquerra del PSOE amb el suport de Unidas Podemos i diversos partits regionalistes o sobiranistes, o una aliança dels socialistes amb Ciutadans. Una altra opció seria un nou govern en solitari del PSOE amb suports puntuals al Congrés, tant per a la investidura com per aconseguir l'aprovació de noves lleis. Aquesta última possibilitat ha estat apuntada aquest dilluns al matí per la vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo.

Les elits econòmiques volen "estabilitat i moderació". La majoria dels analistes financers consultats per diferents mitjans -els analistes de Renta 4, una de les principals consultores financeres d'Espanya, els de l'agència canadenca DBRS i de l'agència Scope Ratings- creuen que un acord entre PSOE i Cs seria la millor opció. Auguren que d'aquest pacte sorgiria un Govern amb capacitat per desenvolupar una política fiscal ben vista per les empreses i preparat per tirar endavant reformes econòmiques de calat a més d'abordar els reptes econòmics d'Espanya.



No obstant això, tots els que advoquen per aquest escenari admeten que es tracta de l'alternativa menys probable. És igual: les elits econòmiques no volen un govern central feble o en què hi estigui Podemos. Per això, els empresaris han convidat el PSOE a "buscar les aliances que li permetin formar un Govern estable i moderat".



En aquest sentit, és significativa la postura de la patronal catalana, Foment del Treball. En un comunicat, la patronal que presideix Josep Sánchez Llibre ha demanat al pròxim Govern que "impulsi reformes concertades" entre l'executiu i els agents econòmics i socials per afavorir la competitivitat empresarial i el creixement econòmic.



La patronal catalana, que forma part de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), "espera que tant el nou Executiu que es formi com les renovades Corts desenvolupin la seva tasca dins d'una dinàmica de moderació i buscant els amplis consensos que donen estabilitat a la tasca dels diferents estrats de les administracions públiques".

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, també demana "estabilitat i moderació" i avisa que la patronal espanyola es trobaria "còmoda" amb un Govern de centreesquerra. "Tot el que giri al voltant del centreesquerra, com en un altre moment del centredreta, serà el millor", ha apuntat en declaracions a RTVE recollides per Europa Press.



En un comunicat posterior a aquestes declaracions, la CEOE ha estès la mà al futur Govern "des de la lleialtat institucional, el respecte permanent a la Constitució i a la Corona i mitjançant l'aposta decidida pel diàleg social".



La patronal ha insistit en la importància de l'estabilitat política, la moderació, la seguretat jurídica i el control pressupostari "davant els grans reptes i reformes que cal afrontar com a país per evitar que s'intensifiqui la desacceleració econòmica i per seguir generant ocupació i riquesa".



Però no és només la patronal la que veu amb bons ulls una entesa entre PSOE i Cs. La gran banca també aposta per aquest binomi. Segons informa El Independiente, el principal banc del país, el Santander, ha enviat un informe intern als seus grans clients en el qual advoca perquè Pere Sánchez i Albert Rivera es posin d'acord.

En la seva informació, El Independiente cita diversos analistes del Banc Santander: "La coalició entre PSOE i Ciutadans probablement plauria els mercats financers, atès que la posició liberal de Ciutadans seria millor rebuda que el populisme d'Unidas Podemos", afirmen.



En qualsevol cas, els analistes també coincideixen en un altre punt: tot i que les negociacions per formar Govern puguin perllongar-se, això no suposarà una font de volatilitat ni tindrà un impacte significatiu en la trajectòria fiscal i econòmica del país, que seguirà creixent més que la zona euro.