La batalla por liderar la oposición al previsible Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto en marcha en el seno de la derecha, y en Ciudadanos no quieren perder ni un segundo en un discurso que los pueda vincular con el PSOE. Como ya apuntara en la madrugada de este lunes Albert Rivera y confirmara el secretario general del partido, José Manuel Villegas, la líder de la formación en Catalunya ha renegado de cualquier tipo de pacto de investidura con los socialistas y de cualquier operación que facilite la permanencia de Sánchez en La Moncloa.

Ni pacto, ni apoyo, ni abstención. Así lo ha manifestado Arrimadas durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente de Ciudadanos, en la que ha insistido en reiteradas ocasiones que el PSOE "ya tiene el Gobierno montado con Podemos y con los nacionalistas". El portazo a Sánchez en la investidura, eso sí, no significará que la formación pueda abrirse a negociaciones puntuales con los socialistas, una opción sobre la que la líder del partido en Catalunya no ha querido posicionarse.

"Sánchez tiene el gobierno montado con Iglesias y con el apoyo nacionalista. Estamos convencidos de que Cs no puede pactar con el que ha pactado con Bildu y Puigdemont". En la formación defienden que su crecimiento en estas elecciones (en las que casi han duplicado sus anteriores resultados) se debe en gran parte al "cordón sanitario" que le pusieron al PSOE al principio de la campaña, un veto que se ha puesto en cuestión durante estos meses y que en Ciudadanos consideran refrendado tras la jornada electoral del domingo.

"Esa decisión que tomó la ejecutiva de Ciudadanos ha sido avalada en las urnas. No hemos podido sacar a Sánchez de Moncloa por el hundimiento del PP. No sumamos; el gobierno que tiene preparado Sánchez tiene números y queremos mandar un mensaje de confianza y tranquilidad a los españoles preocupados por el Gobierno que se nos viene encima", ha apuntado Arrimadas.

Sobre posibles pactos puntuales en el futuro, como los Presupuestos Generales del Estado u otras leyes que lleguen al Parlamento, la dirigente de Cs ha evitado posicionarse, argumentando que no se puede avanzar nada en una legislatura que "no se sabe ni lo que puede durar": "Es difícil estimar qué conversaciones va a haber a lo largo de la legislatura. No va a haber ningún tipo de negociaciones para un gobierno ni para una investidura, ninguna conversación que facilite que Sánchez llegue al Gobierno de la mano de Iglesias y nacionalistas", ha reiterado.

La número uno de Cs por Bacelona ha avanzado que Rivera no ha mantenido contactos tras los resultados electorales ni con el presidente del Gobierno ni tampoco con el resto de dirigentes políticos, ni siquiera Pablo Casado. También ha evitado Arrimadas avanzar si será la portavoz de la formación en el Congreso tras la sesión constitutiva de las Cortes, que se celebrará el 21 de mayo.

La dirigente se ha referido al daño que ha causado la división del voto en la derecha, especialmente con la irrupción de Vox: "Hay 734.000 votos de Vox que se han quedado en la papelera, que no han tenido representación. La ley electoral es la que es". También ha hablado sobre el "hundimiento del PP" y lo que a su juicio supone la "consolidación" del espacio liderado por su formación.

"Cs ha crecido de manera exponencial. Ha crecido en un 80%. A pesar de una campaña que algunos han querido polarizar, un partido de centro y liberal ha crecido y se ha consolidado. A pesar de este crecimiento el naufragio electoral del PP ha impedido que podamos gobernar España. Queríamos gobernar con Albert Rivera al frente sumando con el PP. Pero el espacio de Cs, de centro, liberal, limpio, reformista, que defiende a España, se consolida".