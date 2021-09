El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista o pool torna a trencar el seu màxim històric i arribarà aquest dimecres als 172,78 euros / MWh. Puja així 19,35 euros respecte al que ha costat aquest dimarts, el que equival a un 12,6% més. La llum també serà 18,6 euros més cara que diumenge passat, quan es va registrar l'anterior màxim històric. Aquesta última pujada arriba després que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés que aprovarà rebaixar els beneficis extraordinaris de les elèctriques. La mesura s'ha ratificat en el Consell de Ministres d'aquest dimarts, amb l'objectiu de rebaixar un 22% el rebut de la llum que paguen els consumidors.



El preu de l'electricitat per a aquest dimecres oscil·larà entre els 180,3 i els 159,42 euros / MWh. El màxim s'assolirà en el tram horari més car, que va des de les 9:00 fins a les 11:00 hores. Mentre que el mínim es registrarà a les 24:00 hores, segons dades de l'operador de mercat OMIE. Així, el preu del megawatt hora d'aquest dimecres serà un 253,3% més alt que el del mateix dia de l'any passat, quan va registrar un preu de 48,9 euros / MWh, i un 27,4% més car que el del dimecres de la setmana passada, 8 de setembre, quan va arribar als 135,65 euros / MWh.

L'encariment del gas, entre les causes de l'escalada

Entre els factors que expliquen aquesta escalada constant de preus en el mercat majorista, que també es deixa notar en la resta d'Europa, es troba l'encariment el gas, que empren les centrals de cicle combinat i que marquen el preu del pool en la majoria d'hores. De fet, al Regne Unit el megawatt hora es pagarà aquest dimecres a una mitjana de 375 lliures (440,5 euros); a Alemanya, a 168,2 euros; a França, a 166,8 euros, oa Portugal al mateix preu que a Espanya, amb el qual comparteix mercat majorista, segons dades recollides per l'Agència Efe entre els respectius operadors.



Després de batre rècords històrics tant al juliol com a l'agost, setembre s'encamina ja a experimentar el mateix camí, batent setmana rere setmana els preus més alts de tota la sèrie històrica. Segons les dades de l'IPC publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el preu de l'electricitat a Espanya va acabar agost un 34,9% més car que un any abans, de manera que suma sis mesos d'ascensos i quatre d'ells amb increments per sobre del 30%.