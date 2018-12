Els jesuïtes anuncien una investigació sobre abusos als seus col·legis des dels anys 60

Els jesuïtes de Catalunya han anunciat aquest dijous que la companyia religiosa ha iniciat "una investigació sistemàtica dels possibles casos d'abusos sobre menors o conductes impròpies que en el passat" hagin pogut succeir en els seus col·legis des dels anys 60 i han demanat perdó a les víctimes.



El delegat provincial dels Jesuïtes de Catalunya, Llorenç Puig, i el director general de Jesuïtes Educació, Enric Masllorens, signen aquest dijous un comunicat en el qual expressen que la Companyia de Jesús és "conscient que encara hi ha una assignatura pendent en la investigació del passat" i que li preocupa "la necessitat d'assegurar una memòria fidel i honesta del passat, i de respondre a possibles víctimes".

Els jesuïtes asseguren que informaran dels resultats de la investigació que han obert "sempre respectant la voluntat de les víctimes i el dret a la presumpció d'innocència de les persones".



Es tracta de la primera ordre religiosa a Espanya que anuncia una recerca interna rigorosa per documentar tots els possibles casos que s'hagin pogut donar d'abusos o conductes impròpies sobre menors en els seus col·legis.

Segons ha explicat una portaveu de la congregació de jesuïtes, que compta amb un centenar de religiosos a Catalunya, la decisió de fer una investigació interna, en la qual no esperen trobar molts casos, "és més per ajudar a les víctimes".



L'anunci de la investigació arriba després que fa uns dies el diari El País recordés un cas d'abusos en un col·legi dels jesuïtes al barri de Sarrià de Barcelona que va ocórrer el 1992 i que ja va ser jutjat.

"No tenim casos recents, però volem saber tot el que va passar en el passat i donar a conèixer tot el que fem en el present perquè no hi hagi nous casos", ha explicat la portaveu, que ha recordat que els vuit col·legis de jesuïtes que hi ha a Catalunya -Lleida, Poble Sec, Sant Gervasi, Sarrià, Gràcia, El Clot, Bellvitge i Casp- treballen per generar "una cultura de protecció cap a menors i persones vulnerables".



"La tolerància zero davant els abusos, promoguda des de moltes instàncies de la societat i de l'Església en els últims temps, és inqüestionable per a nosaltres", han assenyalat en el seu comunicat els responsables dels col·legis jesuïtes de Catalunya.



Els jesuïtes recorden que des de l'any 2008 estan duent a terme programes de formació i prevenció per a totes les seves comunitats educatives i que imparteixen tallers de formació en col·laboració amb la fundació Vicki Bernardet per prevenir, detectar i gestionar casos d'abusos o conductes impròpies.