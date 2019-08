Els manters veuen Colau com a "única responsable" de l'actuació policial contra ells i l’acusen de "traïció"

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona considera que l'alcaldessa, Ada Colau, és "l'única responsable" al costat dels seus aliats de l'actuació policial contra el top manta. Així ho ha afirmat en una roda de premsa el portaveu de l'entitat, Azyz Faye, qui ha assegurat que abans de les eleccions es van reunir amb Colau i el PSC per buscar solucions i que els van parlar de "projectes socials", però ha lamentat que dos mesos després “han canviat de discurs”. També ha criticat el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle (PSC), per dir que "no és permissible que un turista en arribar a Barcelona el primer que vegi sigui un manter", i ha qualificat de racista aquest discurs.



A la roda de premsa també hi ha intervingut el també membre del Sindicat Lamine Sarr, el membre de Sos Racisme Catalunya Cheikh Dramme i el representant de l’associació Dúnia Kato Malamine Soly. "Són ells mateixos els que generen la inseguretat, són ells mateixos els que generen l'odi, la divisió d'aquesta societat", ha manifestat Faye en referència als polítics, i ha lamentat que els estan presentant com a criminals, un fet que també ha denunciat Sos Racisme.



Faye també ha indicat que en l'última reunió amb l'Ajuntament van presentar les seves propostes perquè els manters puguin treballar i que els van respondre que "seguiran amb la repressió, amb la policia al carrer", i que les seves propostes no es podran dur a terme perquè no tenen prou competències. El portaveu del sindicat ha demanat textualment a Colau que recordi d'on ve i les seves lluites per les que moltes persones la van votar: "Això que està fent és una traïció respecte a aquestes persones". A més, ha advertit a l'alcaldessa que la situació pot empitjorar i que pot "arribar aquí de les seves vacances trobant molts manters davant de l'Ajuntament", i ha demanat que els respectin.

Tractats com “bestiar” als CIE



Cheikh Dramme (SOS Racisme) ha insistit que la inseguretat ciutadana no la generen els manters, sinó la Llei d'Estrangeria, pel que ha demanat abolir-la o millorar aquesta norma, i ha criticat els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), en els quals es tracta a els interns com a “bestiar”. Malamine Soly ha explicat que la detenció d'un manter dijous els ha unit, i ha defensat que cal acabar amb "aquestes barbaritats", i ha apostat per solucions socials i basades en l'empatia.

Es INTOLERABLE la ola de violencia racista que están sufriendo las personas migrantes en Barcelona. Las redadas deben acabar inmediatamente y la violencia de la Guardia Urbana penalizada, @AdaColau. pic.twitter.com/fU3uNWFAUd — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) August 8, 2019

En la mateixa roda de premsa, Lamine Sarr ha explicat diverses propostes que el Sindicat va fer fa un any a l'Ajuntament per permetre que els manters deixessin el carrer i es posessin a treballar de forma regular, però que no van rebre suport. Els projectes són una cooperativa de cultiu agroecològic, una impressió serigràfica, un basar d'artesania africana, una promotora cultural d'esdeveniments africans, una perruqueria, pesca local i de proximitat, costura sostenible i un restaurant de menjar africà.