Els metges diuen "prou" al que veuen com el "desmantellament de l'atenció primària"

Un grup de metges de l'Atenció Primària pública ha protestat aquest dimarts amb xiulets i cartells davant la seu de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Barcelona en el primer dia de vaga dels quatre convocats aquesta setmana -s'allarga fins divendres- pel sindicat Metges de Catalunya. Vestits amb les seves bates blanques, els metges en vaga han exhibit cartells en què es podia llegir "Prou!", "Equiparació salarial europea" i "Vaga a l'atenció primària. Per una atenció digna, nosaltres diem prou. I vosaltres?". Segons l'ICS, la vaga ha tingut un seguiment del 19,8% dels metges en el torn de matí, si bé els convocants l'eleven al 55%.



Metges de Catalunya creu que s'està produint "el desmantellament del primer nivell assistencial" del sistema de salut pública i insta l'ICS a negociar. El gerent de l'ICS i secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va respondre que no està disposat a negociar en aquesta situació i veu la vaga "absolutament inoportuna", en plena pandèmia i en la setmana en què es vol començar a vacunar de la grip. La vaga no genera el mateix consens que la del 2018, a la qual es van sumar altres professionals. I, de fet, hi ha sindicats com la CGT que no s'hi han sumat.

Equipats amb xiulets, els metges han tallat el trànsit a la Gran Via en la seva confluència amb el carrer Balmes, amb les màscares posades i guardant distància de seguretat. Javier O'Farrill, president del Sector Primària de l'ICS del sindicat, ha explicat aquest dimarts, en declaracions als periodistes durant la protesta, que, a causa de la pandèmia i a la manca de recursos humans, s'estan retardant els diagnòstics de patologies en la població. Ha deplorat la "deixadesa" dels gestors de l'ICS des de l'anterior vaga de finals de 2018 i ha considerat que "si haguessin fet un treball adequat, de retenir talent, tindríem més de 700 metges" que han emigrat des de Catalunya a d'altres sistemes sanitaris , a causa dels sous i les condicions laborals.

"El sistema expulsa els professionals i la població cap a la (sanitat) privada", ha opinat O'Farrill, que ha assegurat que falten pediatres, odontòlegs i ginecòlegs, entre altres especialistes, a l'Atenció Primària de Catalunya. El sindicat exigeix a l'ICS el compliment íntegre de l'acord de sortida de vaga del 2018 que, adverteix, "encara no s'ha desplegat en la seva totalitat". Metges de Catalunya demana augmentar la plantilla mèdica per donar resposta a les necessitats assistencials generades per la pandèmia de la Covid-19, així com millores retribucions per "retenir i captar el talent mèdic" i "recuperar com a mínim el 30% del poder adquisitiu perdut durant les retallades sanitàries", entre altres reivindicacions.



L'ICS considera que les demandes que planteja el sindicat són "inassumibles" i que promoure una negociació sindical és "del tot inapropiat" en un moment "d'extraordinari esforç i tensió financera". En un comunicat emès dissabte passat, just després de l'anunci de vaga, l'ICS va titllar de "com a mínim, desafortunat" que el sindicat afirmi que "no es compleixen alguns mínims serrells de l'acord de sortida de vaga" del novembre del 2018 quan encara no han passat els dos anys que es van pactar per implantar-los.



L'Institut Català de la Salut és l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, amb gairebé 39.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de persones de tot el territori. En concret, gestiona el 283 equips d'atenció primària (EAP), on treballen els 5.900 metges que han estat cridats a secundar la vaga convocada per Metges de Catalunya.