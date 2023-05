Els Mossos desnonen una mare amb tres fills menors d'edat al Paral·lel de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desnonat aquest dimecres al matí una dona amb tres fills menors que resideixen en un pis ocupat al Paral·lel de Barcelona. La policia ha desplegat un ampli dispositiu amb antiavalots i també s'hi ha desplaçat una unitat dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM).

Segons el Sindicat de Barri del Poble-sec, és el tercer intent de desnonament al qual s'enfronta la família en menys de tres mesos. La propietat del pis és Divarian, una societat immobiliària controlada pel fons voltor Cerberus. Una quinzena de persones s'ha concentrat a l'exterior del bloc i també a l'interior. Agents antiavalots han anat desallotjant, un a un, els activistes i finalment han fet fora de l'edifici a la dona.

La dona desnonada, la Chanaz, va entrar al pis de l'avinguda Paral·lel el 2019. Segons ha explicat en declaracions als mitjans, des d'aleshores s'ha ofert a pagar un lloguer en diverses ocasions i també ha fet una petició de lloguer social que ara com ara no ha tingut resposta per part de la propietat.

La dona desnonada lamenta que el fons voltor propietari de l'immoble "no vol fer cap tracte"

De la mateixa manera, també ha estat buscant altres immobles per poder lloguer, però, malgrat que treballa, no pot fer front als preus del mercat de lloguer de Barcelona. Segons ha detallat, la propietat, Divarian, en múltiples ocasions li ha ofert diners per tal que marxés del pis. "No volen fer cap tracte ni res, només volen el pis", ha denunciat la Chanaz.

El desnonament d'aquest dijous s'ha dut a terme enmig d'un gran desplegament policial, cap a quarts de deu del matí. Fa poc més de dos mesos, el 8 de març passat, es va fer un primer intent de desnonament a la Chanaz, i el 25 d'abril un altre, que van acabar aturant-se.



A banda dels Mossos i un equip del SEM, hi ha intervingut la comitiva judicial encarregada de tirar endavant el desnonament, així com els serveis de mediació d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, el desnonament s'ha executat sense presència dels Serveis Socials. "És un cas flagrant d'incompliment de la llei de lloguer social", ha denunciat en declaracions a l'ACN Sergi Barrios, del Sindicat del barri de Poble Sec.

Després del desnonament, la Chanaz s'ha dirigit als Serveis Socials del barri de Poble Sec, acompanyada del sindicat, per tal de veure quines opcions tenia. Ara com ara, no s'ha li ha ofert cap alternativa. Està apuntada des del febrer a la mesa d'emergència d'habitatge de la ciutat, però aquesta pot tardar a adjudicar un pis entre tres mesos i dos anys